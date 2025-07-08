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Чеснок убрали — и что теперь? Секретные грядки, которые дадут второй урожай до осени

Что сажать после чеснока в июле: 5 культур для повторного урожая
4:54
Авто

Выкапываете чеснок в июле и думаете, что сезон закончился? Напрасно. Опытные садоводы давно знают: это только начало второго этапа огородного марафона. И если действовать правильно, с пустых грядок можно собрать ещё минимум один — а то и два урожая до осени.

Чеснок на грядке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Чеснок на грядке

Почему нельзя оставлять грядки пустыми

Середина лета — не повод расслабляться. Освободившаяся после чеснока почва остаётся питательной, рыхлой и тёплой. Это почти идеальные условия для повторного посева. Главное — не тянуть. Июль может показаться поздним, но многие культуры успевают дать урожай даже при таком старте.

Что сажать после чеснока: лучшие варианты

На освободившиеся грядки можно высадить следующие овощи и зелень:

1. Редис. Скороспелая культура, которая готова к сбору уже через 20-25 дней. Подходит для тех, кто хочет успеть собрать урожай до конца августа.

2. Шпинат. Он быстро набирает зелёную массу и не боится небольших похолоданий, которые случаются в конце лета. Отличный выбор для тех, кто любит полезную зелень к столу.

3. Укроп, кинза, петрушка. Эти травы не требуют много времени на рост. Посеянные в июле, они успеют укорениться и подарить свежую зелень уже к началу осени. А часть урожая можно срезать и заморозить — для использования зимой.

4. Салаты. Листовые и кочанные разновидности салата хорошо чувствуют себя на грядках, освободившихся после чеснока. Им нужна лёгкая тень, регулярный полив — и результат не заставит себя ждать.

5. Горох. Если выбрать ранний сорт, он даст нежные сладкие стручки уже к сентябрю. После чеснока почва богата тем, что нужно для активного роста бобовых.

Как правильно подготовить грядки

Перед посадкой новой культуры важно немного восстановить почву. Легко взрыхлите её и добавьте немного древесной золы или компоста. Убедитесь, что не осталось остатков чеснока, особенно загнивших луковиц — они могут провоцировать болезни.

Если планируете сажать редис или шпинат — полейте грядку и дайте ей отдохнуть день-два. После этого можно приступать к посеву.

Когда и как собирать чеснок

Правильное время сбора — когда листья начинают желтеть и ложиться на землю. За 7-10 дней до этого нужно слегка оголить головки, отгребая землю. Так чеснок "дозреет" быстрее и будет дольше храниться.

Выкапывают головки осторожно — вилы или лопата, только не тянуть за стебель! После сбора чеснок оставляют в тени на 7-10 дней, чтобы он хорошо просох. Затем срезают корни и стебли, удаляют повреждённые экземпляры — и переходят к хранению.

Как хранить чеснок, чтобы он не сгнил

Правильное хранение — половина успеха. Вот что важно:

  • Температура: около +2 °C — идеальный вариант. Важно избегать перепадов и близости к отоплению.

  • Влажность: чем суше, тем лучше. Избыточная влага — главный враг чеснока.

  • Вентиляция: чеснок "дышит", иначе он быстро плесневеет и теряет вкус.

Удобные способы хранения

1. В ящиках с отверстиями. Раскладывают в один слой, не вплотную. Хорошо, если рядом нет овощей, выделяющих влагу — моркови, капусты, свеклы.

2. В золe. Дно ящика посыпают слоем золы 3-5 см. Сверху кладут головки (донцем вниз), затем — ещё один слой золы.

3. В нейлоновых чулках. Отличный способ, если хранить нужно в квартире. Воздух проходит свободно, головки не сдавливаются, всё видно.

4. В виде косы. Если оставить длинные стебли — их можно вплести в декоративную "косу" и подвесить на кухне. Это не только удобно, но и красиво.

Чего не стоит делать

  • Хранить рядом с влажными овощами.

  • Класть в закрытые пластиковые контейнеры.

  • Убирать в тепло — например, на антресоли рядом с трубами отопления.

  • Оставлять на солнце после сбора — это убивает полезные вещества.

Вместо пустых грядок — новые урожаи

Июль — не повод завершать сезон. Если подойти с умом, одна и та же грядка может подарить вам два, а то и три разных урожая за лето. Главное — не бояться экспериментировать и знать, какие культуры чувствуют себя комфортно после чеснока.

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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