Названы марки авто, за рулём которых чаще всего попадают в ДТП — лидер списка вас точно удивит

Давний стереотип о том, что тип водителя зависит от марки автомобиля, получил подтверждение в реальных цифрах. LendingTree, американское страховое агентство, проанализировало страховые случаи за весь 2024 год и выяснило, кто чаще других попадает в аварии и нарушает ПДД.
Согласно исследованию, владельцы автомобилей Tesla заняли первое место среди худших водителей. В среднем в 2024 году они становились участниками 36,94 инцидента на 1000 водителей — это заметный рост по сравнению с 31,93 случая в 2023 году.
Отчет цитирует InsideEVs со ссылкой на Carmarket, где также уточняется, что в категорию "инциденты" входят не только аварии, но и другие правонарушения: превышение скорости, вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и прочее.
На втором месте в рейтинге оказались водители RAM с показателем 33,92 инцидента, а замыкают тройку водители Subaru — 32,85 случая на 1000 человек.
"Наш анализ основан на агрегированных данных страховщиков, которые включают широкий спектр инцидентов, о которых сообщили водители при получении компенсации. Исследование не изучает обстоятельства или технологии, задействованные в инцидентах", — пояснили в LendingTree.
Дополнительно отмечается, что, согласно официальной статистике за 9 месяцев прошлого года, увеличилось количество аварий с участием пешеходов, а также число невнимательных водителей, в том числе из-за использования мобильных устройств за рулем.
На противоположной стороне рейтинга оказались водители Mercury, Pontiac и Cadillac. Эти бренды сейчас менее популярны, и их владельцами чаще являются водители старшего возраста, что, по мнению аналитиков, объясняет низкий уровень аварийности среди них.
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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