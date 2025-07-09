Как выбрать идеальный автомобиль для высоких водителей: 7 лучших моделей, которые вас удивят

Высоким людям нередко непросто подобрать удобный автомобиль. При выборе они в первую очередь обращают внимание на просторность салона и комфорт водителя. Британское издание Auto Express провело исследование и назвало модели, которые лучше всего подходят для высоких водителей и пассажиров.
Журналисты сделали акцент на внутреннее пространство и высоту потолка, ведь эти параметры напрямую влияют на удобство посадки и управления. Несмотря на то, что современные машины становятся крупнее, дополнительное оборудование и системы безопасности часто уменьшают свободное пространство. Более того, производители стремятся улучшить аэродинамику, что тоже приводит к снижению высоты автомобилей.
Volvo традиционно славится просторными и практичными автомобилями. XC90 — самая габаритная модель марки, длиной почти 5 метров и шириной 2 метра. Высокая крыша, удобная посадка, достаточное пространство в первом и втором рядах, а также горизонтальная регулировка сидений делают этот кроссовер отличным выбором для высоких.
Электрический BMW iX примерно равен по размерам модели X5, но не имеет третьего ряда сидений. Это позволило освободить больше места во втором ряду, где даже рослым пассажирам будет комфортно. Плюс — широкий салон. Минус — высокая цена.
Skoda Superb всегда отличалась увеличенной колесной базой по сравнению с Volkswagen Passat. Обновленная версия стала еще просторнее, как спереди, так и сзади. Универсал по определению вместительнее лифтбека, что делает его разумным выбором для высоких, кто не хочет пересаживаться на кроссовер.
Discovery — один из самых просторных внедорожников в своем классе. Просторные первый и второй ряды, регулируемые сиденья сзади и высокая, слегка изогнутая линия крыши создают дополнительное пространство над головой для пассажиров.
Самый крупный электрический кроссовер Kia выгодно отличается вертикальными стойками крыши и общей высотой. В салоне — ровный пол и масса места для водителя и пассажиров. Простор обеспечен и спереди, и сзади.
Второе поколение Kodiaq стало крупнее, и это сразу сказалось на внутреннем пространстве. Автомобиль доступен в версиях на 5 и 7 мест. Особенно много места во втором ряду, а сиденья можно двигать по горизонтали. Хотя салон не самый широкий в классе, по другим параметрам он выигрывает.
Лидер рейтинга — электрический минивэн Volkswagen ID. Buzz. Компоновка кузова типа "вагон" и высокая крыша дают максимум внутреннего пространства. Есть стандартная и удлиненная версия. В обоих случаях достаточно места для ног, а раздвижные двери облегчают посадку и выход.
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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