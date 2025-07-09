Как выбрать идеальный автомобиль для высоких водителей: 7 лучших моделей, которые вас удивят

ТОП-7 лучших автомобилей для высоких водителей

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Высоким людям нередко непросто подобрать удобный автомобиль. При выборе они в первую очередь обращают внимание на просторность салона и комфорт водителя. Британское издание Auto Express провело исследование и назвало модели, которые лучше всего подходят для высоких водителей и пассажиров.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Sector, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ размер

Журналисты сделали акцент на внутреннее пространство и высоту потолка, ведь эти параметры напрямую влияют на удобство посадки и управления. Несмотря на то, что современные машины становятся крупнее, дополнительное оборудование и системы безопасности часто уменьшают свободное пространство. Более того, производители стремятся улучшить аэродинамику, что тоже приводит к снижению высоты автомобилей.

7 место — Volvo XC90

Volvo традиционно славится просторными и практичными автомобилями. XC90 — самая габаритная модель марки, длиной почти 5 метров и шириной 2 метра. Высокая крыша, удобная посадка, достаточное пространство в первом и втором рядах, а также горизонтальная регулировка сидений делают этот кроссовер отличным выбором для высоких.

6 место — BMW iX

Электрический BMW iX примерно равен по размерам модели X5, но не имеет третьего ряда сидений. Это позволило освободить больше места во втором ряду, где даже рослым пассажирам будет комфортно. Плюс — широкий салон. Минус — высокая цена.

5 место — Skoda Superb

Skoda Superb всегда отличалась увеличенной колесной базой по сравнению с Volkswagen Passat. Обновленная версия стала еще просторнее, как спереди, так и сзади. Универсал по определению вместительнее лифтбека, что делает его разумным выбором для высоких, кто не хочет пересаживаться на кроссовер.

4 место — Land Rover Discovery

Discovery — один из самых просторных внедорожников в своем классе. Просторные первый и второй ряды, регулируемые сиденья сзади и высокая, слегка изогнутая линия крыши создают дополнительное пространство над головой для пассажиров.

3 место — Kia EV9

Самый крупный электрический кроссовер Kia выгодно отличается вертикальными стойками крыши и общей высотой. В салоне — ровный пол и масса места для водителя и пассажиров. Простор обеспечен и спереди, и сзади.

2 место — Skoda Kodiaq

Второе поколение Kodiaq стало крупнее, и это сразу сказалось на внутреннем пространстве. Автомобиль доступен в версиях на 5 и 7 мест. Особенно много места во втором ряду, а сиденья можно двигать по горизонтали. Хотя салон не самый широкий в классе, по другим параметрам он выигрывает.

1 место — Volkswagen ID. Buzz

Лидер рейтинга — электрический минивэн Volkswagen ID. Buzz. Компоновка кузова типа "вагон" и высокая крыша дают максимум внутреннего пространства. Есть стандартная и удлиненная версия. В обоих случаях достаточно места для ног, а раздвижные двери облегчают посадку и выход.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

