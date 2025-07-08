На них ездят по 10 лет — и ни разу не звонили в автосервис: легенды надёжности

Эксперты составили топ-10 надёжных авто в Росси

Среди автолюбителей бытует мнение, что "надёжные машины давно закончились". Однако это не так. Эксперты "Автотеки" и маркетплейса запчастей "ЕвроАвто" провели исследование и выяснили, какие автомобили в России действительно требуют меньше всего вмешательств. В список попали машины младше пяти лет, обслуживаемые в северо-западном регионе страны. Вот десять моделей, которые ломаются реже других — от народных до элитных.

Фото: commons.wikimedia.org by Bahooka, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Alfa Romeo Stelvio

SsangYong Actyon Sports — крепкий корейский трудяга

Компактный пикап от SsangYong выпускался в 2006–2011 годах, а в Казахстане — под брендом SsangYong — до 2017 года. Несмотря на скромный дизайн и не самую продвинутую платформу, Actyon Sports зарекомендовал себя как выносливый и неприхотливый партнёр.

Автомобиль имеет увеличенный задний свес, что немного ухудшает геометрию, но улучшает вместимость. Владельцы ценят его за надёжную механику, простоту обслуживания и доступность запчастей.

Seat Alhambra — минивэн без хлопот

Производимый с 1996 года, этот семиместный минивэн давно стал любимцем семейных водителей. Построенный на одной платформе с Volkswagen Sharan, Alhambra сочетает немецкую выверенность с доступной ценой.

В России его нередко покупают для загородных поездок. Надёжность, хорошая коррозионная стойкость и предсказуемая управляемость делают его выгодным выбором для тех, кто хочет много машины за разумные деньги.

GAC GS8 — китайская надёжность нового уровня

Флагман от китайского концерна GAC — это не просто большой внедорожник. Построенный на платформе GPMA, он предлагает солидную базу (почти 5 метров длины и 2,92 м колёсной базы), мощный турбомотор и приличный набор опций.

GS8 второго поколения демонстрирует, как быстро Китай сокращает дистанцию до европейских и японских брендов. В России его уже ценят за надёжную трансмиссию и хорошую устойчивость к нашему климату.

GMC Terrain — практичный "канадец"

Среднеразмерный кроссовер от General Motors с 2010 года собирается в Канаде и Мексике. Terrain на удивление редко заезжает на СТО: надёжный автомат, проверенная силовая установка и простая архитектура делают своё дело.

Да, в поворотах он не так юрко держится, как конкуренты, но за это водители получают комфорт, хорошую шумоизоляцию и экономичный расход. В своей нише — один из самых выносливых игроков.

Chrysler Pacifica — комфорт без капризов

Новая версия Pacifica — это не просто минивэн, а полноценный семейный лайнер. Американский автогигант заменил старую модель Town & Country этой универсальной машиной.

Особенность — качественная сборка и отказоустойчивая электроника, что для американцев редкость. Даже на пробегах свыше 100 000 км Pacifica часто не требует вмешательств — достаточно планового ТО.

Volvo V60 — шведская стабильность

С 2010 года Volvo V60 заслуженно занимает место в рейтингах надёжности. Универсал, построенный с упором на безопасность и эргономику, отлично приспособлен к русским дорогам.

Система City Safety, предсказуемая подвеска, мощные моторы и антикоррозийная защита — всё это делает V60 не только безопасным, но и выносливым. Машина популярна у тех, кто не любит сюрпризов.

Volvo V90 Cross Country — универсал для любых дорог

Продолжение линейки V70, Volvo V90 CC — это автомобиль для тех, кто много ездит по стране. Повышенный клиренс, полный привод и мощные моторы делают его идеальным для дальних поездок.

Двигатели D4, D5, T5 и T6 давно зарекомендовали себя как надёжные и тяговитые. Просторный салон, премиальная отделка и рекордно низкое число поломок делают его топовой моделью в своём классе.

Lexus LS — эталон японской надёжности

Флагманский седан представительского класса от Lexus — это идеальный пример того, как можно сочетать комфорт бизнес-класса с легендарной надёжностью Toyota. Производится на заводе в Тахаре с 1989 года.

Большинство модификаций оснащено моторами V8, есть версии с длинной базой и гибриды. Электроника, подвеска и даже отделочные материалы в Lexus LS рассчитаны на десятилетия эксплуатации.

Rolls-Royce Wraith — роскошь без капризов

Самый быстрый и мощный автомобиль за всю историю марки, Wraith оснащён 624-сильным мотором и построен на шасси Rolls-Royce Ghost. Несмотря на сложность конструкции, автомобиль крайне редко ломается.

Удивительно, но даже среди люксовых моделей Wraith входит в топ по надёжности: по данным исследователей, в автосервис он попадает в среднем один раз за полгода — и то для профилактики.

Alfa Romeo Stelvio — стильный и стойкий

Итальянская Alfa Romeo давно славится своими драйверскими качествами, но надёжность традиционно вызывала вопросы. Однако с выходом Stelvio ситуация изменилась.

Кроссовер на платформе Giorgio показал отличные результаты в эксплуатации: надёжная трансмиссия, современные моторы и улучшенное качество сборки вывели его в новый сегмент. Российские владельцы подтверждают: Alfa может быть не только красивой, но и практичной.

Надёжность — не миф: просто нужно знать, что покупать

Современный рынок полон предложений, но не все из них одинаково долговечны. Машины из этого списка — пример того, как грамотная инженерия, качественные материалы и продуманная конструкция превращают авто в настоящих долгожителей. Некоторые из них удивляют — вроде китайского GS8 или Alfa Stelvio. Другие — ожидаемо попадают в топ, как Volvo или Lexus.

Покупая автомобиль, ориентируйтесь не только на цену и внешность. Лучше один раз выбрать правильно — и потом не тратить нервы на постоянные визиты к мастерам.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

