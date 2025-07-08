ТОП-10 машин, которые угоняли в 2024-м в Великобритании чаще всех — проверьте, нет ли вашей в списке

Актуальная статистика угона автомобилей в Великобритании за 2024 год проливает свет на неожиданные тенденции. Согласно исследованию, проведённому DVLA (Агентство по лицензированию водителей и транспортных средств), чаще всего воры нацеливались вовсе не на люксовые суперкары, а на популярные повседневные модели, массово представленные на дорогах.
На первом месте - Ford Fiesta: за год было угнано 4446 автомобилей, в среднем по 12 машин в день. Этот результат делает компактную и недорогую Fiesta самым привлекательным объектом для угона в стране. Причины очевидны — машина популярна, запчасти легко продаются, а сама модель легко вписывается в поток без привлечения внимания.
Следом за Fiesta идёт Volkswagen Golf - ещё один "бестселлер" европейских дорог. Угнано 1727 автомобилей.
Третье место занял Ford Focus - старший брат Fiesta, также давно находящийся в поле зрения автоугонщиков. В 2024 году было зарегистрировано 1700 краж этой модели.
Исследование подчёркивает: помимо доступных машин, угонщики активно охотятся за автомобилями премиум-сегмента, особенно востребованными на экспортных рынках. В десятку вошли:
Range Rover Evoque - 1079 угонов
BMW 3 серии - 1207 угонов
Mercedes-Benz C-Class - 1024 угона
Range Rover Sport - 950 угонов
Эти машины не просто престижные — они легко "уходят" за границу, где ценятся как товар без налогов и таможни.
Интересный факт: в 2024 году число угнанных Ferrari в Великобритании резко снизилось - всего 3 случая против 43 в 2023 году. Причиной, вероятно, стали улучшенные системы безопасности и слабая ликвидность таких автомобилей на нелегальных рынках.
Ford Fiesta - 4446
Volkswagen Golf - 1727
Ford Focus - 1700
Toyota RAV4 - 1260
BMW 3 Series - 1207
Range Rover Evoque - 1079
Nissan Juke - 1027
Mercedes-Benz C-Class - 1024
Range Rover Sport - 950
Vauxhall Corsa - 870
Автомобили из этого списка чаще других становятся жертвами угона не из-за слабой защиты, а из-за высокого спроса на вторичном рынке и в "сером" экспорте. Даже базовые модели в хорошем состоянии легко расходятся по частям или в полном виде.
Если ваша машина входит в этот список:
Обратите внимание на дополнительные средства защиты
Используйте механические блокираторы, сигнализации, GPS-маячки
Не оставляйте ключи и документы в салоне
Паркуйтесь в местах с камерами и освещением
Будьте осторожны!
Маши́на (лат. machina «устройство, конструкция» ← др.-греч. μηχανή «приспособление, способ») — техническое устройство, выполняющее механические движения (см. уточнение ниже) для преобразования энергии, материалов и информации.
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