Дед учил так ездить — теперь за это дают штрафы: 5 авто-привычек, которые пора забыть

Мифы о ПДД: что приводит к авариям, штрафам и отказу в страховке

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Многие водители на российских дорогах живут не по правилам, а по "преданиям". Передаются они от поколения к поколению — от деда к внуку, от соседа к соседу. Кто-то что-то слышал, кто-то подсказал на шиномонтаже, и вот уже новая "традиция" въедается в сознание. Проблема в том, что такие мифы не просто бесполезны — они ведут к реальным авариям, штрафам и даже лишению водительских прав.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Инспектор ГАИ

Автоюристы регулярно сталкиваются с последствиями подобных иллюзий. Вот пять самых распространённых ошибок, которые водители совершают "по привычке" — и каждый из этих случаев может обернуться большими неприятностями.

1. "Можно превышать на 19 км/ч — это не считается"

Это, пожалуй, самый живучий миф. Многие автолюбители уверены: пока не превысил на 20 км/ч, можно ехать спокойно — мол, ничего не будет. В реальности это не так.

Законодательство РФ чётко запрещает любое превышение установленного скоростного режима. Другое дело — особенности фиксации нарушений: камеры действительно не штрафуют за +19 км/ч. Но это вовсе не значит, что водитель в этом случае свободен от ответственности.

Если в результате "безнаказанного" превышения произойдёт авария — например, водитель собьёт велосипедиста или самокатчика, который переезжал дорогу в неположенном месте — вся вина может быть возложена на него. И в материалах ДТП обязательно отразят факт нарушения скорости, даже если дело не дошло до штрафа. Более того, это может повлиять на выплату страховки и даже стать основанием для лишения прав.

2. "Если нет разметки — можно выезжать на встречку"

Опасное и очень распространённое заблуждение. Действительно, согласно пункту 9.1 ПДД, при отсутствии разметки водитель должен оценивать количество полос по ширине дороги и габаритам авто. Но это не означает, что можно свободно пересекать осевую линию, пусть даже её и не видно.

Правила гласят однозначно: движение по встречной полосе разрешается только в строго установленных случаях. Нарушение — это административное правонарушение, а в некоторых ситуациях — основание для лишения прав на срок до шести месяцев (ст. 12.15 КоАП РФ). Если при этом возникнет авария или будет создана аварийная ситуация — последствия будут ещё серьёзнее.

3. "Рельсы — это дорога, по ним можно ехать"

Многие водители, особенно в городах с трамвайным движением, считают трамвайные пути очередной полосой. Дескать, если пробка, можно "увернуть" на рельсы и обогнать всех. Это грубое нарушение.

ПДД разрешают выезжать на пути попутного направления только при выполнении манёвра — поворота налево, разворота или объезда препятствия. При этом пути должны быть на одном уровне с проезжей частью и не отделены сплошной линией. И даже в этих случаях водитель обязан уступить трамваю. Если же пути отделены разметкой или бордюром — движение по ним вообще запрещено.

Нарушение влечёт штраф до 1500 рублей, а в случае аварии с участием трамвая — ответственность будет гораздо серьёзнее. Кроме того, за создание помех общественному транспорту можно получить административное взыскание по ст. 12.17 КоАП РФ.

4. "На жёлтый ещё можно проскочить"

Ещё один опасный стереотип: мол, жёлтый — это не красный, а значит, можно ещё успеть. Многие водители воспринимают жёлтый сигнал как "последнее китайское предупреждение" и давят на газ. В действительности это прямое нарушение ПДД.

Пункт 6.2 правил дорожного движения говорит: движение на жёлтый сигнал запрещено. Исключение — если водитель уже находится так близко к перекрёстку, что не может остановиться без экстренного торможения (п. 6.14). Но эта оговорка действует только при условии, что торможение действительно было бы аварийным. В большинстве случаев водители просто ускоряются, провоцируя ДТП.

Жёлтый — не сигнал к действию, а предупреждение о смене фазы. Игнорируя это, водитель рискует не только получить штраф, но и попасть в аварию с тяжёлыми последствиями.

5. "Нельзя трогать машину после аварии, иначе нарушу закон"

Этот миф нередко приводит к тому, что повреждённые автомобили часами блокируют движение в центре города. Водители боятся нарушить процедуру оформления ДТП и не убирают транспорт с проезжей части. На деле закон более гибкий.

Если в результате аварии нет пострадавших, участники не спорят о виновности, и транспорт мешает движению — автомобили разрешается убрать на обочину. Главное — до этого зафиксировать всё происходящее: сделать фото или видео с номерами, следами торможения, повреждениями, расположением машин. Это позволит инспекторам воссоздать картину происшествия.

И наоборот: если есть пострадавшие, неясно, кто виноват, или есть повреждение инфраструктуры — трогать автомобиль до приезда ГИБДД строго запрещено. За нарушение — штраф по ст. 12.27 КоАП РФ.

Знайте ПДД, а не "советы из таксопарка"

Каждое из этих заблуждений кажется мелочью, пока не грянет гром. Ложные представления о правилах дорожного движения не освобождают от ответственности. Наоборот — они часто становятся причиной серьёзных последствий.

Если вы не хотите лишиться прав или остаться без страховой выплаты, ориентируйтесь на ПДД, а не на "народную мудрость". И уж точно не стоит слушать советы с форумов и от случайных знакомых, особенно если речь идёт о безопасности и законе.

Уточнения

Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение.

