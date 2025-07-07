Пугали своим видом, но покорили мир: машины, на которые смотрели как на инопланетян

Пять "некрасивых" машин, которые вошли в историю как культовые

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В автомобильной истории полно моделей, которые сначала вызывали недоумение, а потом — восторг. Эти машины не вписывались в представления о красоте, казались чужими, странными, а иногда и попросту уродливыми. Однако спустя годы именно они стали культовыми. Причина — необычность, которая выделяла их на фоне серой массы.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Красный кабриолет

Вот пять автомобилей, которые на старте продаж критиковали за внешний вид, но которые сумели найти своих фанатов и войти в историю как культовые модели.

Lancia Fulvia Sport Zagato — некрасивая, но запоминающаяся

Итальянский дизайнерский дом Zagato никогда не боялся экспериментов. Lancia Fulvia Sport, созданная в 60-х, стала ярким тому подтверждением. Купе с алюминиевым кузовом и клиновидной формой выглядело, мягко говоря, необычно — особенно в сравнении с элегантными "ровесниками" из Европы.

Тем не менее именно нестандартная внешность сделала автомобиль запоминающимся. Fulvia Sport Zagato считалась лёгкой, хорошо управляемой и даже спортивной — модель участвовала в раллийных гонках и нередко показывала хорошие результаты. Владельцы ценили её за надёжность и узнаваемость: потерять такую машину на парковке было невозможно.

Edsel Corsair — провал Ford, ставший иконой

В 1958 году концерн Ford представил линейку Edsel, названную в честь сына Генри Форда. Бренд задумывался как промежуточное звено между Mercury и Lincoln, но обернулся громким провалом. Особенно много вопросов вызвал дизайн модели Edsel Corsair.

Гигантская радиаторная решётка, напоминавшая… (тут каждый критик видел своё), стала объектом насмешек. Однако с годами интерес к машине вернулся. Сегодня Edsel Corsair — один из самых ярких примеров ретро-дизайна в США. Парадоксально, но его нелепость превратилась в эстетическую ценность.

Subaru SVX — "окно в окне" и дизайнер Джуджаро

Subaru никогда не боялся идти против течения, и модель SVX (1991-1996) — яркое тому подтверждение. Двухдверное купе среднего класса с полным приводом и шестицилиндровым мотором отличалось неожиданным решением: боковые окна были разделены на две части. Такое "окно в окне" должно было улучшать аэродинамику и уменьшить шум в салоне.

Автором дизайна стал Джорджетто Джуджаро — один из самых знаменитых автомобильных дизайнеров XX века. Несмотря на смелые линии, SVX не стал коммерчески успешным. Однако среди поклонников марки он до сих пор ценится как один из самых амбициозных проектов Subaru, а сам дизайн со временем стал культовым.

Stout Scarab — футуризм, опередивший своё время

Американский Stout Scarab был создан в 1935 году и считается первым минивэном в истории. Его обтекаемый кузов напоминал скорее дирижабль или космическую капсулу, чем автомобиль. Многие находили такой облик нелепым, но конструкция была революционной: салон — трансформируемый, двигатель — сзади, кузов — монокок.

Автомобиль опередил своё время как минимум на три десятилетия. Сегодня сохранившиеся экземпляры Scarab считаются музейной редкостью и стоят баснословных денег. А его "уродливость" теперь воспринимается как дизайнерский авангард.

Citroën SM — извращённая гармония

Модель Citroën SM, выпущенная в 1970 году, стала венцом инженерной и дизайнерской мысли компании. Гидропневматическая подвеска, уникальное рулевое управление, фары, поворачивающиеся вслед за рулём — всё в этой машине было новаторским. А вот дизайн был настолько специфическим, что публика сначала его просто не поняла.

Удлинённый перед, покатая корма и каплевидная форма вызывали у некоторых отторжение. Но прошли годы — и Citroën SM признали одним из самых красивых автомобилей в истории. Сегодня он — желанный экспонат на выставках ретро-техники.

Почему странные машины становятся легендами

История этих пяти моделей показывает: первое впечатление бывает обманчивым. Уникальность, смелость и отход от шаблонов часто не находят поддержки сразу, но спустя время становятся именно тем, за что машины начинают обожать. Их дизайн — пример того, как автомобиль может быть произведением искусства, даже если это не всем по вкусу.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

