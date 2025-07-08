Ужасные счета за ремонт: как повреждение системы безопасности может опустошить ваш кошелек

Как технологии делают авто безопаснее — и дороже в ремонте

2:44 Your browser does not support the audio element. Авто

Покупка нового автомобиля — это уже серьёзные расходы. Но мало кто задумывается, что даже незначительное повреждение может обернуться внушительным счётом за ремонт, особенно если речь идёт о моделях с современными системами помощи водителю.

Фото: Freepik by peoplecreations is licensed under Рublic domain ремонт автомобиля

Исследование, проведённое Американской автомобильной ассоциацией (AAA), раскрывает неожиданные причины, по которым счета за ремонт резко выросли в последние годы.

Цифры, которые удивляют

AAA подсчитала: почти 38% стоимости ремонта после ДТП приходится только на датчики, камеры и их калибровку. Это касается не только передовых, но и давно знакомых технологий:

Адаптивный круиз-контроль

Удержание в полосе

Автоматическое экстренное торможение

Парковочные радары и камеры

Системы кругового обзора и слепых зон

Примеры стоимости ремонта

Даже небольшая авария может вылиться в крупный расход. Вот конкретные данные AAA по моделям 2023 года:

Радарные датчики (в бампере или решётке):

от $500 до $1300 только за замену и калибровку

Камеры лобового стекла:

от $900 до $1200

Ультразвуковые парковочные датчики:

от $300 до $1000

Боковые зеркала с камерами и датчиками:

от $740 до $1600 (до 70% стоимости зеркала)

Почему это происходит

По словам Грега Брэннона, директора по автомобильной инженерии в AAA, распространение электронных систем безопасности - это не только шаг вперёд в плане защиты водителя и пассажиров, но и большая нагрузка на кошелёк в случае поломки:

Потребители должны понимать важность исправной работы этих систем. Неисправный датчик — это не просто ошибка на панели, это потенциальная угроза безопасности.

Эти технологии действительно спасают

Несмотря на дороговизну, эффективность систем активной безопасности подтверждена исследованиями. По данным Института страхования дорожной безопасности (IIHS):

Автомобили с автоматическим экстренным торможением имеют:

на 43% меньше столкновений сзади

на 42% меньше травм у водителя и пассажиров

Что это значит для автовладельцев

Ремонт новых машин теперь — это не только кузов и запчасти, но и высокоточная калибровка электроники. Страхование КАСКО становится всё более актуальным — даже при незначительном ДТП. При покупке авто стоит учитывать будущие расходы на обслуживание электронных систем.

Неисправности нельзя игнорировать: один "глючный" сенсор — и машина может потерять важную функцию, влияющую на безопасность.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

