Ужасные счета за ремонт: как повреждение системы безопасности может опустошить ваш кошелек

Покупка нового автомобиля — это уже серьёзные расходы. Но мало кто задумывается, что даже незначительное повреждение может обернуться внушительным счётом за ремонт, особенно если речь идёт о моделях с современными системами помощи водителю.
Исследование, проведённое Американской автомобильной ассоциацией (AAA), раскрывает неожиданные причины, по которым счета за ремонт резко выросли в последние годы.
AAA подсчитала: почти 38% стоимости ремонта после ДТП приходится только на датчики, камеры и их калибровку. Это касается не только передовых, но и давно знакомых технологий:
Адаптивный круиз-контроль
Удержание в полосе
Автоматическое экстренное торможение
Парковочные радары и камеры
Системы кругового обзора и слепых зон
Даже небольшая авария может вылиться в крупный расход. Вот конкретные данные AAA по моделям 2023 года:
Радарные датчики (в бампере или решётке):
от $500 до $1300 только за замену и калибровку
Камеры лобового стекла:
от $900 до $1200
Ультразвуковые парковочные датчики:
от $300 до $1000
Боковые зеркала с камерами и датчиками:
от $740 до $1600 (до 70% стоимости зеркала)
По словам Грега Брэннона, директора по автомобильной инженерии в AAA, распространение электронных систем безопасности - это не только шаг вперёд в плане защиты водителя и пассажиров, но и большая нагрузка на кошелёк в случае поломки:
Потребители должны понимать важность исправной работы этих систем. Неисправный датчик — это не просто ошибка на панели, это потенциальная угроза безопасности.
Несмотря на дороговизну, эффективность систем активной безопасности подтверждена исследованиями. По данным Института страхования дорожной безопасности (IIHS):
Автомобили с автоматическим экстренным торможением имеют:
на 43% меньше столкновений сзади
на 42% меньше травм у водителя и пассажиров
Ремонт новых машин теперь — это не только кузов и запчасти, но и высокоточная калибровка электроники.
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При покупке авто стоит учитывать будущие расходы на обслуживание электронных систем.
Неисправности нельзя игнорировать: один "глючный" сенсор — и машина может потерять важную функцию, влияющую на безопасность.
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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