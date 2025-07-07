150 тысяч км позади, а тормоза как с завода: приём, который сэкономит на серьёзном ремонте

Названы правила ухода за тормозами при пробеге свыше 150 тыс. км

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Вы можете неделями не открывать капот и не вспоминать про масло, но про тормоза забывать нельзя никогда. Один отказ — и последствия могут быть фатальными. Особенно если пробег автомобиля давно перевалил за 150 тысяч километров, а гарантия производителя уже не действует. В таких условиях ответственность за технику ложится целиком на владельца.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Замена тормозных колодок

Чтобы избежать трагедии, достаточно соблюдать несколько простых, но обязательных правил ухода за тормозной системой.

Следите за жидкостью: один взгляд — минус риск

Первое, с чего нужно начинать любую проверку — это уровень тормозной жидкости. На старых автомобилях он может меняться очень быстро. Норма — проверка хотя бы раз в неделю, особенно летом, когда жидкость может испаряться быстрее. Обратите внимание и на цвет: потемнение указывает на загрязнение или перегрев.

Если жидкость мутная, с осадком или неприятным запахом — срочная замена обязательна. Иначе вы рискуете не только ухудшить эффективность торможения, но и получить проблемы с цилиндрами и прокладками.

Не забывайте визуально осматривать магистрали, особенно в местах соединений и возле колёс. Любая влага или подтёки — тревожный сигнал. Всё должно быть сухо и герметично.

Замена строго по регламенту — не реже одного раза в год

Тормозную жидкость нельзя доливать "чем придётся" — нужно использовать строго тот тип, который рекомендован производителем. Чаще всего это DOT 4 или DOT 5.1. Разные составы несовместимы, и попытка сэкономить может обернуться разрушением манжет и отказом тормозов.

Менять жидкость следует не реже одного раза в 12 месяцев, даже если пробег за год был минимальным. Гигроскопичность (способность впитывать влагу из воздуха) приводит к снижению температуры кипения и появлению пузырьков — это делает торможение нестабильным.

Колодки: не ждите, пока заскрипят

Колодки — один из самых быстро изнашиваемых элементов. При активной городской езде они могут "уходить" за 20-30 тысяч км. Рекомендуется менять их, как только остаётся менее 3-4 мм фрикционного слоя, не дожидаясь минимальных 1,5 мм.

Свист, скрежет или вибрации при торможении — признаки износа. А если машину ведёт в сторону — вероятно, один из суппортов работает некорректно или подклинивает поршень.

Тормозные диски: любят плавность

После агрессивной езды тормозные диски разогреваются до 300-400 °C. Если в этот момент въехать в глубокую лужу — металл может деформироваться. Это вызывает биение на руле и неравномерное торможение.

Чтобы избежать перегрева и искривления дисков, старайтесь тормозить плавно, используя двигатель и заранее сбрасывая скорость перед поворотами и светофорами. Особенно важно соблюдать это правило в дождливую погоду.

Подделки под запретом: экономия опасна

В условиях дефицита и роста цен всё чаще встречаются поддельные колодки, диски и жидкости. Внешне отличить их практически невозможно, но характеристики — на порядок хуже. Такие детали могут не выдержать даже одной поездки по трассе.

Покупать расходники стоит только у официальных дилеров или в проверенных магазинах. Особое внимание — упаковке: оригиналы всегда имеют качественную полиграфию, голограммы и чёткую маркировку.

Комплексная проверка: раз в год — обязательно

Автомобили с большим пробегом нуждаются в более частой диагностике. Один раз в год — это минимум. В рамках такой проверки стоит оценить работу:

вакуумного усилителя;

главного цилиндра;

блока ABS;

состояния суппортов и тормозных шлангов;

равномерность износа колодок и дисков.

Нередко выявляются скрытые проблемы: например, суппорт, который "ведёт" колесо, или повреждённый шланг, из-за которого тормозное усилие теряется.

Езда с умом — ресурс надолго

Самое вредное, что можно делать — это резко нажимать на тормоз в последнюю секунду. Такое поведение перегревает систему, уменьшает срок службы всех компонентов и повышает риск ДТП.

В повседневной езде прогнозируйте дорожную ситуацию заранее. Используйте торможение двигателем, особенно при спуске или в плотном потоке. Умелое чередование педали газа и передачи позволит не только сохранить колодки, но и улучшить общую управляемость.

Уточнения

Тормозная система ранее Тормоз (от др.-греч. τόρμος) — специальная система для замедления или полного прекращения движения чего-либо, например груза, повозки, автомобиля, самолёта, подъёмной машины и прочего, которая дает возможность управлять этим движением и в случае надобности остановить его.

