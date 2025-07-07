Несуществующие машины, липовые авансы и тайная сообщница: афера на четверть миллиона евро в Греции

В Греции задержан 66-летний мошенник, который под видом продажи автомобилей из-за границы обманул десятки людей и успел собрать свыше 230 000 евро. Его арестовали в районе Маруси, где он продолжал действовать, несмотря на предыдущие предупреждения и публикации в автомобильных изданиях.
С июля 2024 года мужчина размещал на популярных сайтах объявлений предложения о продаже подержанных автомобилей, якобы готовых к доставке из-за рубежа. Объявления выглядели правдоподобно: фотографии, характеристики, привлекательные цены. После отклика от потенциальных покупателей он связывался с ними по телефону и предлагал встретиться лично для обсуждения деталей.
На встречи он приходил не один — с ним была сообщница, представлявшаяся секретарём. Вместе они убеждали клиентов внести аванс под предлогом заключения договора купли-продажи. Размеры первоначальных взносов варьировались, но в каждом случае речь шла о серьёзных суммах.
Как только деньги оказывались у них в руках, связь с покупателями прекращалась. Иногда мужчина ссылался на проблемы со здоровьем, иногда — на поездку за границу. В редких случаях он выходил на связь и обещал, что автомобиль прибудет позже, оправдывая задержку каникулами, праздниками или сложностями на таможне.
Некоторым пострадавшим он даже вручал "ответственные декларации" — документы о передаче прав на один и тот же автомобиль, что позже помогло полиции доказать факт мошенничества.
По результатам расследования на данный момент подтверждены 13 случаев мошенничества. Общий ущерб, нанесённый жертвам, составил 239 130 евро. Во всех этих эпизодах мошенник действовал по одной и той же схеме: фиктивное объявление, встреча, "договор" и исчезновение.
Его действия сопровождались налоговыми нарушениями, в том числе уклонением от уплаты пошлин и предоставлением недействительных финансовых документов.
Мужчину задержали вечером 1 июля 2025 года по ордеру, выданному после комплексных обысков и следственных мероприятий. Сейчас он находится под следствием, а правоохранительные органы продолжают проверять его возможную причастность к другим случаям мошенничества. Установлена и его сообщница, которая активно участвовала в обмане жертв.
Каждый год наша планета проходит через точку своей орбиты, известную как афелий, когда она находится на максимальном удалении от Солнца.