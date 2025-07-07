Несуществующие машины, липовые авансы и тайная сообщница: афера на четверть миллиона евро в Греции

В Греции мошенник продал несуществующих автомобилей на 250 тысяч евро

2:50 Your browser does not support the audio element. Авто

В Греции задержан 66-летний мошенник, который под видом продажи автомобилей из-за границы обманул десятки людей и успел собрать свыше 230 000 евро. Его арестовали в районе Маруси, где он продолжал действовать, несмотря на предыдущие предупреждения и публикации в автомобильных изданиях.

Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Покупка новой машины в автосалоне

Как работала схема

С июля 2024 года мужчина размещал на популярных сайтах объявлений предложения о продаже подержанных автомобилей, якобы готовых к доставке из-за рубежа. Объявления выглядели правдоподобно: фотографии, характеристики, привлекательные цены. После отклика от потенциальных покупателей он связывался с ними по телефону и предлагал встретиться лично для обсуждения деталей.

На встречи он приходил не один — с ним была сообщница, представлявшаяся секретарём. Вместе они убеждали клиентов внести аванс под предлогом заключения договора купли-продажи. Размеры первоначальных взносов варьировались, но в каждом случае речь шла о серьёзных суммах.

Исчезновение после сделки

Как только деньги оказывались у них в руках, связь с покупателями прекращалась. Иногда мужчина ссылался на проблемы со здоровьем, иногда — на поездку за границу. В редких случаях он выходил на связь и обещал, что автомобиль прибудет позже, оправдывая задержку каникулами, праздниками или сложностями на таможне.

Некоторым пострадавшим он даже вручал "ответственные декларации" — документы о передаче прав на один и тот же автомобиль, что позже помогло полиции доказать факт мошенничества.

13 подтверждённых эпизодов и 239 130 евро ущерба

По результатам расследования на данный момент подтверждены 13 случаев мошенничества. Общий ущерб, нанесённый жертвам, составил 239 130 евро. Во всех этих эпизодах мошенник действовал по одной и той же схеме: фиктивное объявление, встреча, "договор" и исчезновение.

Его действия сопровождались налоговыми нарушениями, в том числе уклонением от уплаты пошлин и предоставлением недействительных финансовых документов.

Арест и дальнейшее расследование

Мужчину задержали вечером 1 июля 2025 года по ордеру, выданному после комплексных обысков и следственных мероприятий. Сейчас он находится под следствием, а правоохранительные органы продолжают проверять его возможную причастность к другим случаям мошенничества. Установлена и его сообщница, которая активно участвовала в обмане жертв.