Солнцезащитные очки за рулём: когда стиль может сыграть с вами злую шутку

Солнцезащитные очки давно стали не просто способом защитить глаза от ультрафиолета, но и элементом стиля. Особенно в странах с жарким климатом, таких как Греция, где солнечные дни — это почти весь год. Мы надеваем очки автоматически: утром, днём, даже в пасмурную погоду. И зачастую — не снимаем их и за рулём.
Однако, как предупреждают эксперты, это привычка, которая может не только навредить зрению, но и повысить риск аварии. Причём не в жаркий полдень, а именно тогда, когда солнце прячется за облаками или вы въезжаете в тень.
Опасность возникает не в том случае, когда очки действительно нужны — при ярком солнце, бликах, ослепляющем свете. Проблема в ношении очков без реальной необходимости, то есть при пасмурной погоде, в тени или даже ночью — да, такие случаи тоже бывают.
Очки с затемнёнными стёклами ограничивают попадание света на сетчатку глаза. В результате зрачки расширяются, чтобы компенсировать недостаток освещения. Это снижает адаптационные способности глаз: при резком изменении условий (например, из туннеля в светлую зону или наоборот) зрение теряет резкость, а реакции замедляются.
Согласно исследованию Национальной медицинской библиотеки США, продолжительное снижение световой стимуляции у водителя может вызывать усталость глаз, а затем и сонливость. А это уже — серьёзный фактор риска на дороге.
Подтверждают это и данные Eurobarometer за 2023 год:
26% греческих водителей признались, что хотя бы раз засыпали за рулём на несколько секунд;
каждый пятый водитель попадал или едва не попадал в аварию из-за сонливости.
Даже кратковременная потеря концентрации на 1-2 секунды при движении на скорости 80 км/ч означает, что машина проедет вслепую около 40-50 метров. Этого достаточно, чтобы создать критическую ситуацию.
Греческий Кодекс дорожного движения не запрещает ношение солнцезащитных очков при вождении. Однако в ряде стран Европы использование затемнённых очков в несолнечную погоду официально запрещено, и за это можно получить штраф. Всё больше стран вводят подобные нормы на фоне роста аварий, связанных с потерей концентрации.
Надевайте очки только в условиях яркого освещения.
Снимайте их, как только солнце скрылось или вы въехали в затенённую зону.
Не используйте очки с чрезмерной степенью затемнения, если они не имеют маркировки "допустимо за рулём".
Не заменяйте солнцезащитные очки с медицинскими линзами на затемнённые — это снижает чёткость обзора.
Если чувствуете усталость — лучше остановитесь, чем пытаться компенсировать её очками.
Солнцезащитные очки — отличный помощник. Но только тогда, когда они действительно нужны. В остальных случаях — они могут стать не стилем, а скрытой угрозой.
Очки́ — самый распространённый из оптических приборов, предназначенный для коррекции человеческого зрения при оптических несовершенствах глаза либо для защиты глаз от различных вредных воздействий.
Каждый год наша планета проходит через точку своей орбиты, известную как афелий, когда она находится на максимальном удалении от Солнца.