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Солнцезащитные очки за рулём: когда стиль может сыграть с вами злую шутку

Опасность солнцезащитных очков при управлении автомобилем
3:19
Авто

Солнцезащитные очки давно стали не просто способом защитить глаза от ультрафиолета, но и элементом стиля. Особенно в странах с жарким климатом, таких как Греция, где солнечные дни — это почти весь год. Мы надеваем очки автоматически: утром, днём, даже в пасмурную погоду. И зачастую — не снимаем их и за рулём.

Стильная девушка в очках на прогулке
Фото: Designed be Freepik by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стильная девушка в очках на прогулке

Однако, как предупреждают эксперты, это привычка, которая может не только навредить зрению, но и повысить риск аварии. Причём не в жаркий полдень, а именно тогда, когда солнце прячется за облаками или вы въезжаете в тень.

Когда очки приносят вред

Опасность возникает не в том случае, когда очки действительно нужны — при ярком солнце, бликах, ослепляющем свете. Проблема в ношении очков без реальной необходимости, то есть при пасмурной погоде, в тени или даже ночью — да, такие случаи тоже бывают.

Очки с затемнёнными стёклами ограничивают попадание света на сетчатку глаза. В результате зрачки расширяются, чтобы компенсировать недостаток освещения. Это снижает адаптационные способности глаз: при резком изменении условий (например, из туннеля в светлую зону или наоборот) зрение теряет резкость, а реакции замедляются.

Меньше света — больше сонливости

Согласно исследованию Национальной медицинской библиотеки США, продолжительное снижение световой стимуляции у водителя может вызывать усталость глаз, а затем и сонливость. А это уже — серьёзный фактор риска на дороге.

Подтверждают это и данные Eurobarometer за 2023 год:

  • 26% греческих водителей признались, что хотя бы раз засыпали за рулём на несколько секунд;

  • каждый пятый водитель попадал или едва не попадал в аварию из-за сонливости.

Даже кратковременная потеря концентрации на 1-2 секунды при движении на скорости 80 км/ч означает, что машина проедет вслепую около 40-50 метров. Этого достаточно, чтобы создать критическую ситуацию.

Что говорят законы

Греческий Кодекс дорожного движения не запрещает ношение солнцезащитных очков при вождении. Однако в ряде стран Европы использование затемнённых очков в несолнечную погоду официально запрещено, и за это можно получить штраф. Всё больше стран вводят подобные нормы на фоне роста аварий, связанных с потерей концентрации.

Что делать водителю

  • Надевайте очки только в условиях яркого освещения.

  • Снимайте их, как только солнце скрылось или вы въехали в затенённую зону.

  • Не используйте очки с чрезмерной степенью затемнения, если они не имеют маркировки "допустимо за рулём".

  • Не заменяйте солнцезащитные очки с медицинскими линзами на затемнённые — это снижает чёткость обзора.

  • Если чувствуете усталость — лучше остановитесь, чем пытаться компенсировать её очками.

Солнцезащитные очки — отличный помощник. Но только тогда, когда они действительно нужны. В остальных случаях — они могут стать не стилем, а скрытой угрозой.

Уточнения

Очки́ — самый распространённый из оптических приборов, предназначенный для коррекции человеческого зрения при оптических несовершенствах глаза либо для защиты глаз от различных вредных воздействий.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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