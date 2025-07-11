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Мойка самообслуживания — это обман: зачем всё равно нужна старая добрая губка

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2:25
Авто

Мойки самообслуживания сегодня на каждом шагу. Заехал, нажал кнопку, сбил пеной грязь — и вроде бы всё чисто. Но при ближайшем рассмотрении оказывается: красная машина в разводах, чёрная — будто и не мылась вовсе. Почему так происходит?

Мойка машины
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Мойка машины

Ответ — в том, чего не хватает бесконтактной мойке, а именно — обычной губки.

Проблема №1: грязь остаётся, хотя вроде бы и смывали

На светлой машине разводов не видно. А вот тёмная — как лакмусовая бумажка. Всё, что не смылось водой, остаётся на кузове в виде мутной пелены. Это не просто грязь, а липкая плёнка из пыли, выхлопных газов и остатков топлива, которую вода с пеной не может смыть полностью.

Проблема №2: губка стирает то, что струя не берёт

На помощь приходит старая добрая губка (или микрофибровая салфетка). Только не кухонная — а специальная, пористая, впитывающая как пылесос. Она способна "стянуть" эту тонкую грязевую пленку с краски.

  • Статической её называют по привычке, хотя к статике это отношения не имеет.

  • Просто она тонкая, липкая и хорошо держится на кузове.

  • Губка снимает её, как ластик — слой за слоем.

Процесс похож на мытьё окон:
Намылили — прошлись губкой — ополоснули — вытерли насухо.
Да, это дольше. Но и результат в разы лучше.

Проблема №3: вода и шампунь — тоже не волшебники

Автошампунь растворяет грязь, но не всегда может её "снести" с поверхности. Особенно если использовать жгучую автохимию — она может остаться в порах лака. И это уже долгосрочный вред для покрытия.

Идеальный вариант:

  • Средний по мощности шампунь

  • Тёплая вода (до 45°C)

  • И губка, которую нужно полоскать и отжимать как минимум 2 раза за мойку.

А ещё: мойка высокого давления = потеря блеска

Вода с примесями, напор под давлением, частое мытьё - и вот спустя полгода краска теряет глянец, становится матовой. Лак стирается — не сразу, но уверенно. Поэтому лучше всё же руками, пусть и с трудом.

3-4 сменные губки, простая посуда и даже дождевая вода — вот как мыли машины раньше. И ездят до сих пор — блестят, как в первый год.

Уточнения

Автомо́йка — организация, осуществляющая мойку автомобилей и оказывающая сопутствующие услуги (чистку салона, полировку, удаление битумных пятен, мойку двигателя и др.).
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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