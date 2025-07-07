Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фанат Земфиры* прорвался на сцену во время концерта в Ереване и разрыдался
Проблема наращивания массы: секреты высокоповторных тренировок
Сколько стоит выступление группы Тату: продюсер назвал справедливую сумму
Как вывести кротов с огорода: рассол, навоз и отростки роз
Учёный МГУ объяснил, почему невозможно создать вакцину от ВИЧ
Психотерапевт советует не использовать гаджеты перед сном
Лев Зевс на свободе: как власти Антальи справились с угрозой
Апельсиновый сок улучшает структуру хлеба и усиливает подъём теста
Шантаж и вымогательства: футболист Смолов извинился за избиения мужчин в ресторане

Беспилотный Aurus Komendant: российский кроссовер вышел на дороги без водителя

Аurus может получить беспилотную версию минивэна Arsenal к 2026 году
2:39
Авто

Институт НАМИ официально презентовал новую разработку — систему автономного управления NAMI Self Driving System. Платформа создана с нуля: в неё входят собственные программные решения, уникальные алгоритмы и базы данных.

Aurus Senat
Фото: commons.wikimedia.org by Sealle, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Aurus Senat

В качестве демонстрационного образца использован роскошный кроссовер Aurus Komendant, однако система совместима с любыми транспортными средствами. Это означает, что в будущем её можно будет интегрировать в разные модели — от легковушек до спецтехники, пишет газета "Известия".

Беспилотная система способна управлять автомобилем в любое время года и в любых условиях — как на дорогах общего пользования, так и на закрытых территориях.

Она умеет:

  • распознавать объекты на расстоянии до 200 метров;
  • ориентироваться в городском трафике быстрее водителя;
  • идентифицировать светофоры, знаки и других участников движения;
  • корректно проезжать перекрёстки;
  • выполнять парковку.

Надёжность подтверждена регистрацией ПО в госреестре. Автомобиль ориентируется в пространстве даже при отсутствии сигнала спутниковой навигации — система способна автономно определять своё положение и курс.

Вся сенсорика, отвечающая за автономное вождение, размещена в компактном модуле на крыше — так называемом сенсор-боксе. Внутри — лидары, радары, камеры, вычислительный центр, блок управления шасси и оборудование для обмена данными.

Разработчики отдельно подчёркивают, что система обладает многоуровневой защитой: цифровой и физической. Это означает устойчивость не только к попыткам взлома, но и к внешним механическим воздействиям.

Хотя демонстрационный образец — кроссовер Komendant, в ближайших планах бренда Aurus стоит коммерциализация минивэнов Arsenal. Эти автомобили пока доступны только для государственных нужд, в том числе в составе Гаража особого назначения. Однако производитель рассматривает возможность вывода модели на гражданский рынок уже к 2026 году — возможно, с полностью автономным управлением.

Представленная технология подтверждает, что российский автопром готов конкурировать в области автономного транспорта. Если платформа действительно масштабируема и сможет выйти на рынок, это откроет новые горизонты — от пассажирских перевозок до логистики и охраны территорий. NAMI Self Driving System может стать первым отечественным шагом к полноценной индустрии беспилотников.

Уточнения

Aurus Komendant (рус. А́урус Коменда́нт) — полноразмерный кроссовер представительского класса, представленный в 2022 году. Создан в рамках проекта семейства российских автомобилей представительского и высшего класса Aurus.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Сода против желтых листьев помидоров: простые советы для дачников
Садоводство, цветоводство
Сода против желтых листьев помидоров: простые советы для дачников Аудио 
Пять пород кошек, которые любят сидеть на коленях и обниматься
Домашние животные
Пять пород кошек, которые любят сидеть на коленях и обниматься Аудио 
Рецепт жареных кабачков с сухарями и чесноком
Еда и рецепты
Рецепт жареных кабачков с сухарями и чесноком Аудио 
Популярное
152 миллиона километров пустоты: Земля готовится к большому прыжку

Каждый год наша планета проходит через точку своей орбиты, известную как афелий, когда она находится на максимальном удалении от Солнца.

Наша планета готовится к космическому манёвру
Китай замедлил вращение Земли
Китай случайно замедлил вращение Земли: НАСА бьёт тревогу
Отдых у реки и неожиданные шипящие соседи: как остаться живым и не превратиться в ужин
Как превратить дом в шикарное пространство за пару дней: 7 простых шагов к уюту
Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова Неожиданная находка в Помпеях: как один кувшин рассказал целую историю вкуса Игорь Буккер "Дом, который построил Ясен Николаевич Засурский" — что скрывает эта книга о легендарном декане факультета журналистики МГУ Юлиана Погосова
Лигры, пиззли и ягулеры: 10 животных, названия которых звучат как шутка — но они существуют
Без понтов, зато с характером: машины, которые не ломаются
Без понтов, но с ресурсом: что купить на вторичке в 2025
Без понтов, но с ресурсом: что купить на вторичке в 2025
Последние материалы
Врач назвал эффекты лимфатического массажа: отёки, кожа, энергия
Продажи новых автомобилей в России упали на 27,6% в июне 2025 года
Кошки метят территорию когтями: как спасти мебель без наказаний
Тайваньские пельмени: когда ручная работа побеждает роботов
Современная деревенская кухня: гармония уюта и функциональности
Туристка сравнила Мексику и Россию: заборы есть везде, но настроение разное
Умеренное потребление конфет не вредит организму — при соблюдении баланса
Ушла из детдома с ребёнком: жена Сергея Жигунова раскрыла тайну усыновления
49-летняя Тина Канделаки раскрыла секрет, как не стареть и держать форму — это просто!
В Арктике и горах нашли бактерии с белками, реагирующими на ультрафиолет
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.