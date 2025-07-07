Беспилотный Aurus Komendant: российский кроссовер вышел на дороги без водителя

Институт НАМИ официально презентовал новую разработку — систему автономного управления NAMI Self Driving System. Платформа создана с нуля: в неё входят собственные программные решения, уникальные алгоритмы и базы данных.
В качестве демонстрационного образца использован роскошный кроссовер Aurus Komendant, однако система совместима с любыми транспортными средствами. Это означает, что в будущем её можно будет интегрировать в разные модели — от легковушек до спецтехники, пишет газета "Известия".
Беспилотная система способна управлять автомобилем в любое время года и в любых условиях — как на дорогах общего пользования, так и на закрытых территориях.
Она умеет:
Надёжность подтверждена регистрацией ПО в госреестре. Автомобиль ориентируется в пространстве даже при отсутствии сигнала спутниковой навигации — система способна автономно определять своё положение и курс.
Вся сенсорика, отвечающая за автономное вождение, размещена в компактном модуле на крыше — так называемом сенсор-боксе. Внутри — лидары, радары, камеры, вычислительный центр, блок управления шасси и оборудование для обмена данными.
Разработчики отдельно подчёркивают, что система обладает многоуровневой защитой: цифровой и физической. Это означает устойчивость не только к попыткам взлома, но и к внешним механическим воздействиям.
Хотя демонстрационный образец — кроссовер Komendant, в ближайших планах бренда Aurus стоит коммерциализация минивэнов Arsenal. Эти автомобили пока доступны только для государственных нужд, в том числе в составе Гаража особого назначения. Однако производитель рассматривает возможность вывода модели на гражданский рынок уже к 2026 году — возможно, с полностью автономным управлением.
Представленная технология подтверждает, что российский автопром готов конкурировать в области автономного транспорта. Если платформа действительно масштабируема и сможет выйти на рынок, это откроет новые горизонты — от пассажирских перевозок до логистики и охраны территорий. NAMI Self Driving System может стать первым отечественным шагом к полноценной индустрии беспилотников.
Aurus Komendant (рус. А́урус Коменда́нт) — полноразмерный кроссовер представительского класса, представленный в 2022 году. Создан в рамках проекта семейства российских автомобилей представительского и высшего класса Aurus.
Каждый год наша планета проходит через точку своей орбиты, известную как афелий, когда она находится на максимальном удалении от Солнца.