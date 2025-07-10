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Водители могут не останавливаться по требованию инспектора — но только в этих случаях

Водитель вправе не остановиться, если инспектор нарушает регламент
3:10
Авто

Инспектор на обочине, поднятый жезл, тревожный взгляд водителя. Каждый автомобилист знает это чувство. Но не все знают: иногда вы вправе не останавливаться - и это будет законно. Правила поведения инспекторов ГИБДД строго прописаны в административном регламенте. В нём есть пункты, которые защищают не только интересы полиции, но и права водителей. Именно о них мы сегодня и поговорим.

ДПС останавливает авто
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
ДПС останавливает авто

Что говорит регламент

Инспектор не может просто так стоять где угодно и останавливать кого угодно. Согласно пункту 63 регламента, патрульная машина должна:

  • иметь соответствующую раскраску и обозначения,

  • находиться на хорошо видимом месте,

  • не быть замаскированной — за кустами, сугробами, поворотами и т. д.

Если автомобиль ГИБДД скрыт, водитель может не остановиться, а затем сообщить о ситуации в дежурную часть.

Когда можно проигнорировать сигнал остановки

Вот ситуации, при которых вы имеете право не подчиниться требованию:

  • Патрульная машина спрятана - за деревьями, холмом или в иных местах, где её невозможно вовремя заметить.

  • Нарушены правила освещённости ночью: инспектор не использует светоотражающий жезл или проблесковый маячок.

  • Есть угроза жизни: например, на дорогу неожиданно выехала другая машина, появился пешеход или дикое животное.

В подобных ситуациях важно не убегать, а остановиться немного дальше и при необходимости сообщить о случившемся в ГИБДД.

Видеорегистратор — ваш союзник

Если у вас установлен видеорегистратор и вы не уверены в правомерности действий инспектора, вы можете:

  • продолжить движение;

  • позвонить в дежурную часть;

  • указать, что машина ГИБДД была незаметна или спрятана;

  • сообщить, что у вас есть видеозапись происходящего.

Это поможет защитить вас от незаконных обвинений и, возможно, привлечь к ответственности нарушивших регламент сотрудников.

А как быть ночью

Ночью инспекторы обязаны использовать:

  • жезл со световозвращающими элементами,

  • включённый проблесковый маячок на патрульной машине.

Если этих элементов нет, а инспектор пытается вас остановить — вы имеете законное право проигнорировать это требование.

А если инспектор действует по правилам

Если инспектор ГИБДД находится в открытой видимой точке, его машина соответствует стандарту, а действия не вызывают сомнений — вы обязаны остановиться. В противном случае вас могут привлечь за неподчинение законному требованию.

Как вести себя при остановке

  • Не паникуйте, даже если остановка кажется странной.

  • Не открывайте дверь и не выходите из машины.

  • Откройте окно частично, двигатель можно оставить включённым.

  • Если чувствуете угрозу — зафиксируйте происходящее на видео.

Поведение инспектора должно быть понятным, внятным и соответствовать регламенту. Если этого нет — фиксируйте нарушения и обращайтесь в дежурную часть.

Уточнения

Дорожно-патрульная служба - структурное подразделение Государственной инспекции

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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