Водители могут не останавливаться по требованию инспектора — но только в этих случаях

Инспектор на обочине, поднятый жезл, тревожный взгляд водителя. Каждый автомобилист знает это чувство. Но не все знают: иногда вы вправе не останавливаться - и это будет законно. Правила поведения инспекторов ГИБДД строго прописаны в административном регламенте. В нём есть пункты, которые защищают не только интересы полиции, но и права водителей. Именно о них мы сегодня и поговорим.
Инспектор не может просто так стоять где угодно и останавливать кого угодно. Согласно пункту 63 регламента, патрульная машина должна:
иметь соответствующую раскраску и обозначения,
находиться на хорошо видимом месте,
не быть замаскированной — за кустами, сугробами, поворотами и т. д.
Если автомобиль ГИБДД скрыт, водитель может не остановиться, а затем сообщить о ситуации в дежурную часть.
Вот ситуации, при которых вы имеете право не подчиниться требованию:
Патрульная машина спрятана - за деревьями, холмом или в иных местах, где её невозможно вовремя заметить.
Нарушены правила освещённости ночью: инспектор не использует светоотражающий жезл или проблесковый маячок.
Есть угроза жизни: например, на дорогу неожиданно выехала другая машина, появился пешеход или дикое животное.
В подобных ситуациях важно не убегать, а остановиться немного дальше и при необходимости сообщить о случившемся в ГИБДД.
Если у вас установлен видеорегистратор и вы не уверены в правомерности действий инспектора, вы можете:
продолжить движение;
позвонить в дежурную часть;
указать, что машина ГИБДД была незаметна или спрятана;
сообщить, что у вас есть видеозапись происходящего.
Это поможет защитить вас от незаконных обвинений и, возможно, привлечь к ответственности нарушивших регламент сотрудников.
Ночью инспекторы обязаны использовать:
жезл со световозвращающими элементами,
включённый проблесковый маячок на патрульной машине.
Если этих элементов нет, а инспектор пытается вас остановить — вы имеете законное право проигнорировать это требование.
Если инспектор ГИБДД находится в открытой видимой точке, его машина соответствует стандарту, а действия не вызывают сомнений — вы обязаны остановиться. В противном случае вас могут привлечь за неподчинение законному требованию.
Не паникуйте, даже если остановка кажется странной.
Не открывайте дверь и не выходите из машины.
Откройте окно частично, двигатель можно оставить включённым.
Если чувствуете угрозу — зафиксируйте происходящее на видео.
Поведение инспектора должно быть понятным, внятным и соответствовать регламенту. Если этого нет — фиксируйте нарушения и обращайтесь в дежурную часть.
Дорожно-патрульная служба - структурное подразделение Государственной инспекции
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