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Эти камеры пугают водителей штрафами, но на самом деле даже не включаются

ДПС использует муляжи камер для повышения дисциплины водителей
2:35
Авто

На российских дорогах, наряду с современными системами фотовидеофиксации, всё чаще можно встретить их визуальные копии — муляжи. Эти устройства не подключены к базам данных, не фиксируют нарушения, но, всё равно работают. Не в юридическом смысле — в психологическом.

Передвижная камера ГАИ
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Передвижная камера ГАИ

Зачем нужны фальшивые камеры

Установка настоящих камер требует крупных вложений: техника, монтаж, обслуживание, интеграция с ГИБДД. Оборудовать каждую дорогу по всей стране просто невозможно — бюджет не резиновый. Именно поэтому на помощь приходят муляжи.

Их главная задача — сдерживающий эффект. Даже если камера не работает, водитель всё равно снижает скорость, ожидая возможного штрафа.

Где ставят муляжи

Чаще всего их устанавливают:

  • на участках, где раньше стояли настоящие камеры;

  • в зонах с низкой интенсивностью движения;

  • там, где пока нет технической возможности поставить настоящее оборудование.

Кроме того, вблизи таких камер-обманок иногда размещаются мобильные комплексы фиксации. Водитель теряется в догадках: "А вдруг настоящая?” — и сбрасывает газ.

Как работает эффект привычки

Когда водитель регулярно проезжает мимо камеры, даже если та фальшивая, он привыкает снижать скорость на этом участке. Этот психологический паттерн сохраняется — особенно если раньше на этом месте стояла настоящая камера.

А в это время реальные комплексы перемещаются на другие, более аварийные дороги, продолжая контролировать ситуацию.

Как распознать подделку

Есть несколько признаков, по которым можно отличить настоящую камеру от муляжа:

  • Комплектация: настоящая камера — это не просто коробка. Внутри есть модуль съёмки, радарный блок и вычислительный центр. У муляжей часто отсутствуют эти детали.

  • Провода: настоящие камеры аккуратно подключены к питанию и передаче данных. У муляжей провода могут отсутствовать вовсе или быть фиктивными.

  • ИК-подсветка: большинство камер оснащены инфракрасными датчиками. Если направить на них камеру смартфона и не увидеть слабого свечения — скорее всего, перед вами подделка.

Где искать настоящие камеры

Самый надёжный способ — воспользоваться официальной картой ГАИ. Там указаны актуальные точки размещения камер, и можно скачать данные на смартфон или навигатор.

Уточнения

Радар для измерения скорости - доплеровский радар, предназначенный для измерения скорости объекта (обычно автомобиля).

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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