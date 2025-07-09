Скорая позади, а горит красный: как не нарушить ПДД и сохранить водительские права

Каждый водитель может оказаться в ситуации, к которой не готовили ни ПДД, ни автошкола. Представьте: вы стоите на светофоре, горит красный, а позади приближается скорая помощь с включённой сиреной и проблесковыми маячками. Что делать?
Если вы проедете на красный — рискуете получить штраф 1500 рублей, а при повторном нарушении — даже лишиться водительских прав. Особенно риск возрастает, если поблизости находятся сотрудники ГИБДД.
Но и игнорировать спецтранспорт — не выход. За создание помех скорой помощи с включёнными спецсигналами предусмотрено суровое наказание: от 3 до 5 тысяч рублей штрафа или лишение прав сроком до года.
При этом важно помнить: уступать дорогу необходимо только в случае, если у скорой включены и маячки, и звуковая сирена. В противном случае действия могут трактоваться иначе.
Главное — не паниковать. Уступайте дорогу без резких манёвров, спокойно и последовательно. ПДД допускают отступление от правил в исключительных случаях — и скорая с сиреной именно такой случай.
Ско́рая медици́нская по́мощь (СМП) — вид медицинской помощи, оказываемой гражданам при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства.
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