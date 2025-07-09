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Один продукт — и вы под подозрением: что делать, если алкотестер показывает спирт

Кефир, жвачка и лекарства вызывают ошибку алкотестера — предупреждение автоэкспертов
2:02
Авто

Даже если водитель полностью трезв, алкотестер инспектора ДПС может указать обратное. И это не редкость. По данным автоэкспертов, некорректные показания бывают как по техническим причинам, так и из-за внешних факторов — например, из-за кефира, жвачки или даже ополаскивателя для рта.

Сотрудник ГАИ
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Сотрудник ГАИ

В результате на водителя может быть составлен протокол об отстранении, а позже последуют серьёзные санкции. Но если водитель уверен в своей правоте, у него есть все шансы доказать это — при условии, что он знает, как действовать.

Что может дать ложноположительный результат

На работу алкотестера могут повлиять:

  • остатки этанола во рту после употребления кваса, конфет с ликёром, лекарств на спирту;

  • неправильное хранение или неисправность самого прибора;

  • использование алкотестера без соблюдения инструкции (например, сразу после еды или курения).

По закону, сотрудники ДПС обязаны соблюдать чёткий регламент, и водитель имеет право проследить за каждым этапом.

Алгоритм действий водителя

  1. Протокол об отстранении: до начала теста инспектор обязан его составить.

  2. Присутствие понятых или видеозапись: без этого освидетельствование незаконно.

  3. Проверка стерильности: мундштук должен вскрываться при вас.

  4. Результат: показывается вам и понятым сразу, вносится в протокол (в 3 экземплярах).

Если результат теста положительный, но вы уверены, что не пили — настаивайте на медицинском освидетельствовании. Это ваше право, и оно должно быть зафиксировано в протоколе.

Что даёт медосвидетельствование

Врачебное обследование проводится только в лицензированных учреждениях и с использованием сертифицированного оборудования. Анализ берётся из крови или выдыхаемого воздуха, результат оформляется документально.

Если алкоголь не обнаружен — санкции не применяются, а инспектор обязан доставить вас обратно к автомобилю.

Уточнения

Алкотестер (анализатор дыхания, алкометр, алкомер) — средство измерений, предназначенное для измерения концентрации алкоголя в выдыхаемом человеком воздухе или в крови человека по выдыхаемому воздуху. 

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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