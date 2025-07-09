Один продукт — и вы под подозрением: что делать, если алкотестер показывает спирт

Кефир, жвачка и лекарства вызывают ошибку алкотестера — предупреждение автоэкспертов

2:02 Your browser does not support the audio element. Авто

Даже если водитель полностью трезв, алкотестер инспектора ДПС может указать обратное. И это не редкость. По данным автоэкспертов, некорректные показания бывают как по техническим причинам, так и из-за внешних факторов — например, из-за кефира, жвачки или даже ополаскивателя для рта.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Сотрудник ГАИ

В результате на водителя может быть составлен протокол об отстранении, а позже последуют серьёзные санкции. Но если водитель уверен в своей правоте, у него есть все шансы доказать это — при условии, что он знает, как действовать.

Что может дать ложноположительный результат

На работу алкотестера могут повлиять:

остатки этанола во рту после употребления кваса, конфет с ликёром, лекарств на спирту;

неправильное хранение или неисправность самого прибора;

использование алкотестера без соблюдения инструкции (например, сразу после еды или курения).

По закону, сотрудники ДПС обязаны соблюдать чёткий регламент, и водитель имеет право проследить за каждым этапом.

Алгоритм действий водителя

Протокол об отстранении: до начала теста инспектор обязан его составить. Присутствие понятых или видеозапись: без этого освидетельствование незаконно. Проверка стерильности: мундштук должен вскрываться при вас. Результат: показывается вам и понятым сразу, вносится в протокол (в 3 экземплярах).

Если результат теста положительный, но вы уверены, что не пили — настаивайте на медицинском освидетельствовании. Это ваше право, и оно должно быть зафиксировано в протоколе.

Что даёт медосвидетельствование

Врачебное обследование проводится только в лицензированных учреждениях и с использованием сертифицированного оборудования. Анализ берётся из крови или выдыхаемого воздуха, результат оформляется документально.

Если алкоголь не обнаружен — санкции не применяются, а инспектор обязан доставить вас обратно к автомобилю.

Уточнения

Алкотестер (анализатор дыхания, алкометр, алкомер) — средство измерений, предназначенное для измерения концентрации алкоголя в выдыхаемом человеком воздухе или в крови человека по выдыхаемому воздуху.

