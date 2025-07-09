Один продукт — и вы под подозрением: что делать, если алкотестер показывает спирт

Даже если водитель полностью трезв, алкотестер инспектора ДПС может указать обратное. И это не редкость. По данным автоэкспертов, некорректные показания бывают как по техническим причинам, так и из-за внешних факторов — например, из-за кефира, жвачки или даже ополаскивателя для рта.
В результате на водителя может быть составлен протокол об отстранении, а позже последуют серьёзные санкции. Но если водитель уверен в своей правоте, у него есть все шансы доказать это — при условии, что он знает, как действовать.
На работу алкотестера могут повлиять:
остатки этанола во рту после употребления кваса, конфет с ликёром, лекарств на спирту;
неправильное хранение или неисправность самого прибора;
использование алкотестера без соблюдения инструкции (например, сразу после еды или курения).
По закону, сотрудники ДПС обязаны соблюдать чёткий регламент, и водитель имеет право проследить за каждым этапом.
Протокол об отстранении: до начала теста инспектор обязан его составить.
Присутствие понятых или видеозапись: без этого освидетельствование незаконно.
Проверка стерильности: мундштук должен вскрываться при вас.
Результат: показывается вам и понятым сразу, вносится в протокол (в 3 экземплярах).
Если результат теста положительный, но вы уверены, что не пили — настаивайте на медицинском освидетельствовании. Это ваше право, и оно должно быть зафиксировано в протоколе.
Врачебное обследование проводится только в лицензированных учреждениях и с использованием сертифицированного оборудования. Анализ берётся из крови или выдыхаемого воздуха, результат оформляется документально.
Если алкоголь не обнаружен — санкции не применяются, а инспектор обязан доставить вас обратно к автомобилю.
Алкотестер (анализатор дыхания, алкометр, алкомер) — средство измерений, предназначенное для измерения концентрации алкоголя в выдыхаемом человеком воздухе или в крови человека по выдыхаемому воздуху.
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