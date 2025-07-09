Линия, которую все игнорируют: что на самом деле запрещает белая разметка у обочины

Сплошная линия вдоль обочины — один из самых недооценённых, но при этом спорных элементов дорожной инфраструктуры. Водители часто не понимают, как её трактовать: то ли это строгий запрет на любые манёвры, то ли просто формальность. Особенно много вопросов возникает, когда разметка проходит по широкому участку асфальта, похожему на полноценную полосу. Между тем, правила трактуют этот элемент строго, но не столь категорично, как многие считают.
Современная дорожная разметка на российских дорогах появилась сравнительно недавно — с 1975 года, когда вступил в силу специальный ГОСТ. С тех пор белые линии начали появляться не только на федеральных трассах и в городах, но и на сельских дорогах, что значительно повысило безопасность на проезжей части.
Линия, нанесённая вдоль края дороги, в ГОСТе обозначается как разметка 1.2 - "краевая линия". Её цель — ограничить проезжую часть и обозначить переход к обочине. Водители часто воспринимают участок за этой линией как дополнительную полосу, особенно в пробке, и используют его для движения. Это может закончиться не только штрафом, но и серьёзным ДТП.
Съезд за краевую линию не запрещён полностью — но только в определённых ситуациях:
при экстренной остановке из-за поломки автомобиля;
если требуется заехать в карман, обозначенный для стоянки;
для посадки или высадки пассажиров, если это не мешает движению.
Во всех остальных случаях — особенно если вы начинаете движение по обочине, объезжая затор — это нарушение, за которое положен штраф 1 500 рублей.
Даже в разрешённых ситуациях нельзя забывать о главном — безопасности. Если вы остановились за белой линией, особенно в тёмное время суток, обязательно включите аварийную сигнализацию. Так вы предупредите других водителей и снизите риск столкновения.
Обо́чина - элемент дороги, примыкающий непосредственно к проезжей части на одном уровне с ней, выделенный с помощью разметки или конструктивно.
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