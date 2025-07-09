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Виновник аварии без страховки: один документ превращает долгий спор в быструю выплату

Если у виновника ДТП нет ОСАГО, компенсацию можно получить через суд
2:31
Авто

Некоторые водители сознательно не оформляют ОСАГО — одни считают полис бесполезной формальностью, другие предпочитают платить редкие штрафы, чем регулярные взносы. Однако в случае аварии эта "экономия” бьёт по тем, кто оказался не виноват. Ведь страховая компания не возместит ущерб, если у виновника нет полиса. Тогда остаётся только один путь — добиваться компенсации самостоятельно.

Автоавария
Фото: Designed by Freepik by rorozoa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автоавария

Можно ли получить деньги, если у виновника нет ОСАГО

Да. Закон — на стороне пострадавшего. По статье 1064 ГК РФ виновник ДТП обязан полностью возместить ущерб, даже если у него не было страховки. Но это путь, требующий выдержки и знания алгоритма действий.

С чего начать: попытка решить вопрос мирно

Если виновник остался на месте аварии — это уже полдела. Зафиксируйте его данные: ФИО, адрес регистрации, номер телефона. Попробуйте договориться напрямую — часто страх без суда делает людей сговорчивыми.

Не удалось? Обратитесь к инспектору ГИБДД — у него будут все данные. Это особенно важно, если виновник уехал или отказался называть себя.

Далее — экспертиза и претензия

Независимая оценка ущерба — ваш главный документ. Обратитесь в лицензированную организацию, заранее уведомив виновника о дате осмотра. Если авто не подлежит ремонту, оформите акт об утрате товарной стоимости (УТС).

После этого направьте досудебную претензию. В ней должны быть:

  • Описание ДТП;

  • Указание норм законодательства;

  • Сумма компенсации;

  • Копии всех документов: справка о ДТП, постановление, акт экспертизы, чеки, уведомления.

Что будет дальше

На практике большинство водителей, получив официальную претензию, соглашаются на выплату. Суд — это дополнительные траты, госпошлины, моральный вред и прочие расходы, которые придётся оплачивать.

Если же виновник продолжает игнорировать требования — переходите к следующему шагу. Подавайте иск в суд. На вашей стороне — документы, закон и независимая экспертиза. Суд, как правило, принимает сторону пострадавшего.

Главное — не отступать. Даже если виновник без ОСАГО, вы не обязаны оставаться без компенсации.

Уточнения

Доро́жно-тра́нспортное происше́ствие (ДТП) - событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или пострадали люди или повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, либо причинён иной материальный ущерб.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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