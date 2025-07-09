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Момент перед проверкой, который решает всё: поведение водителя говорит громче слов

Проверка ДПС: когда поведение водителя вызывает подозрения
1:55
Авто

Сотрудники ДПС ежедневно фиксируют нарушения, которые не всегда попадают в объектив камеры. Особенно важно это в случае водителей в состоянии опьянения — здесь наблюдательность инспектора играет ключевую роль. И именно в такой ситуации возникает вопрос: нужно ли водителю выходить из машины?

Сотрудник ГАИ
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Сотрудник ГАИ

Выход из машины: право или обязанность

Порой водители покидают салон ещё до того, как инспектор подошёл к окну. И хотя такой жест может восприниматься как уважение, сам по себе он не обязателен. Даже если полицейский просит выйти — вы имеете право отказаться, и это не будет считаться нарушением.

Однако есть случаи, когда покинуть автомобиль — не просьба, а требование закона. Водитель обязан выйти в следующих ситуациях:

  • если его задерживают;

  • при необходимости доставления в отделение;

  • при досмотре транспортного средства;

  • для прохождения проверки на алкоголь.

Зачем некоторые водители всё же выходят добровольно

Некоторые автолюбители делают это специально — чтобы показать свою трезвость и адекватность. Уверенная походка, чёткие движения, отсутствие признаков опьянения — всё это работает в их пользу. Но есть и оборотная сторона.

Может ли выход навредить? Да

Инспектор может заподозрить, что водитель хочет что-то скрыть — например, технические неисправности. Бывает, что, выходя из машины, автомобилист глушит двигатель, чтобы не "спалиться" на мигающем Check Engine. Или спешит вручить документы, чтобы отвлечь внимание от других деталей.

Что стоит запомнить

Выход из машины не обязан быть первым действием при остановке. Иногда лучше остаться внутри, спокойно передать документы, дождаться инструкций. Главное — вести себя уверенно, но корректно. А если и выходить — то точно зная, зачем.

Уточнения

Неиспра́вность - состояние объекта, при котором он не соответствует хотя бы одному из требований нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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