Неубиваемые, как самураи: 7 японских машин, которые не сдаются даже в России

Названы 7 лучших японских автомобилей, доступных в России в 2025 году

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В условиях ограниченного выбора на российском рынке многие водители всё чаще обращают внимание на проверенную классику — японские автомобили. Их любят за надёжность, техническую выверенность и практичность. Несмотря на сложности с официальными поставками, некоторые модели всё ещё доступны — как на вторичке, так и через параллельный импорт.

Фото: commons.wikimedia.org by HJUdall, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Honda CR-V

Вот семь машин из Японии, которые не теряют популярности и продолжают радовать владельцев в России.

1. Mazda 3 — городской стиль с характером

Mazda 3 — это один из немногих хэтчбеков, который сочетает в себе элегантный внешний вид, качественную сборку и удовольствие от вождения. С последнего обновления модель получила выразительный дизайн, бензиновые моторы объёмом от 1,5 до 2,5 литров, а также редкий для класса 1,8-литровый дизель.

Под капотом — от 100 до 186 л. с., а расход топлива варьируется от 6 до 8 литров. Салон поддерживает Android Auto и Apple CarPlay, а система i-Activsense включает адаптивный круиз-контроль, автоматическое торможение и контроль полосы движения. Надёжный, экономичный и современный вариант на каждый день.

2. Toyota Supra MKIV — легенда, пережившая культ

Эта машина — символ эпохи, который и спустя 30 лет вызывает восторг у поклонников японского автоспорта. Toyota Supra четвёртого поколения (MKIV) известна не только благодаря "Форсажу": мотор 2JZ-GTE с турбонаддувом выдаёт до 320 л. с., а при грамотном тюнинге — вплоть до 1500.

Легендарная надёжность агрегатов, задний привод и отличная база для доработок сделали Supra иконой дрифта и тюнинг-культуры. Несмотря на возраст, эти машины по-прежнему можно найти на рынке — пусть и по заоблачной цене. Это уже не просто авто, а инвестиция.

3. Honda CR-V — миллионник в облике кроссовера

Одна из самых надёжных моделей японского производства, особенно на вторичном рынке. Honda CR-V способен проехать до 300 000 км без капремонта — главное, вовремя обслуживать. Под капотом — бензиновый мотор 1,5-2 литра или экономичный 1,6-литровый дизель.

Комплектации включают систему Honda Sensing: адаптивный круиз-контроль, оповещение о препятствиях, удержание в полосе. CR-V ценят за практичность, высокий клиренс и неприхотливость к дорогам. Отличный вариант для семьи и путешествий.

4. Honda Pilot — комфорт на восемь человек

Это уже не просто кроссовер, а почти минивэн на полном приводе. Honda Pilot — трёхрядный гигант с двигателем V6 объёмом 3,0 литра, мощностью около 250 л. с. и расходом около 10-11 литров в смешанном цикле. Машина легко вмещает до 8 человек и обладает неплохой динамикой — до 192 км/ч.

Среди минусов — сложность с запчастями и капризность к топливу. Но в плане надёжности и комфорта для большой семьи это один из лучших вариантов. Особенно, если нужен просторный салон и уверенность в любых условиях.

5. Nissan Skyline GT-R R34 — ещё одна легенда в списке

Skyline GT-R R34 — это уже не просто автомобиль, а целая философия. С 1999 по 2002 год эта модель стала символом японского инжиниринга: полноприводная платформа, культовый мотор RB26DETT и точная управляемость.

Машина давно разошлась по частным коллекциям, но на рынке ещё можно найти варианты — в том числе "праворульные". При этом R34 — не музейный экспонат: она до сих пор способна дать фору многим современным спорткарам. Но стоит дорого и требует очень внимательного обслуживания.

6. Toyota Crown — тихий шик для тех, кто в теме

Toyota Crown — модель, которую часто недооценивали, особенно за пределами Японии. Между тем, это настоящий бизнес-класс по-японски. Мягкая подвеска, продуманный салон, обилие опций даже в "базе" — от подогрева сидений до адаптивной акустики.

Снаружи Crown выглядит сдержанно, но солидно. Внутри — комфорт и тишина. Среди преимуществ — доступность на вторичном рынке, надёжные двигатели и отличный уровень комфорта. Идеальный вариант для тех, кто хочет премиум, но без демонстративной роскоши.

7. Subaru Forester — проходимость с умом

Subaru Forester с момента появления в 1997 году завоевал репутацию "вездехода для жизни". Полный привод в базе, высокий дорожный просвет, 505-литровый багажник и крепкая подвеска делают его идеальным выбором как для города, так и для бездорожья.

Forester стал любимцем дачников, рыбаков и тех, кто ездит по России "вширь". В более свежих версиях доступны системы EyeSight, обзор с нескольких камер и интеллектуальное управление тягой. Комфортная посадка, удобные кресла и качественные материалы внутри — всё на месте.

Несмотря на политические и экономические изменения, японские автомобили остаются востребованными в России. Их покупают за надёжность, выносливость и продуманный баланс между комфортом и практичностью. Некоторые модели давно стали культовыми, другие — просто хороши каждый день. Главное — выбрать ту, что подойдёт именно вам.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

