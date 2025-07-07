Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рейнджерс сделали предложение Тургеману и Патати
Пиксибоб: секреты ухода за уникальной породой кошек с рысьей внешностью
Элиста и Владикавказ против Южно-Сахалинска: где зарплаты ниже плинтуса
Виктор Сухоруков восстанавливается после операции на сердце: оптимизма на десятерых!
Работа в кедах и вино на обед: страна, в которую потянутся цифровые кочевники
5 цветовых трендов для прихожей 2025 года, которые вас удивят
Жара и агрессия: как температура влияет на поведение животных и людей
Мясо, которое сжигает жир: как обычный шашлык стал врагом калорий?
Почему цена на сахар разная? Ответ в ГОСТе

Неубиваемые, как самураи: 7 японских машин, которые не сдаются даже в России

Названы 7 лучших японских автомобилей, доступных в России в 2025 году
6:13
Авто

В условиях ограниченного выбора на российском рынке многие водители всё чаще обращают внимание на проверенную классику — японские автомобили. Их любят за надёжность, техническую выверенность и практичность. Несмотря на сложности с официальными поставками, некоторые модели всё ещё доступны — как на вторичке, так и через параллельный импорт.

Honda CR-V
Фото: commons.wikimedia.org by HJUdall, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Honda CR-V

Вот семь машин из Японии, которые не теряют популярности и продолжают радовать владельцев в России.

1. Mazda 3 — городской стиль с характером

Mazda 3 — это один из немногих хэтчбеков, который сочетает в себе элегантный внешний вид, качественную сборку и удовольствие от вождения. С последнего обновления модель получила выразительный дизайн, бензиновые моторы объёмом от 1,5 до 2,5 литров, а также редкий для класса 1,8-литровый дизель.

Под капотом — от 100 до 186 л. с., а расход топлива варьируется от 6 до 8 литров. Салон поддерживает Android Auto и Apple CarPlay, а система i-Activsense включает адаптивный круиз-контроль, автоматическое торможение и контроль полосы движения. Надёжный, экономичный и современный вариант на каждый день.

2. Toyota Supra MKIV — легенда, пережившая культ

Эта машина — символ эпохи, который и спустя 30 лет вызывает восторг у поклонников японского автоспорта. Toyota Supra четвёртого поколения (MKIV) известна не только благодаря "Форсажу": мотор 2JZ-GTE с турбонаддувом выдаёт до 320 л. с., а при грамотном тюнинге — вплоть до 1500.

Легендарная надёжность агрегатов, задний привод и отличная база для доработок сделали Supra иконой дрифта и тюнинг-культуры. Несмотря на возраст, эти машины по-прежнему можно найти на рынке — пусть и по заоблачной цене. Это уже не просто авто, а инвестиция.

3. Honda CR-V — миллионник в облике кроссовера

Одна из самых надёжных моделей японского производства, особенно на вторичном рынке. Honda CR-V способен проехать до 300 000 км без капремонта — главное, вовремя обслуживать. Под капотом — бензиновый мотор 1,5-2 литра или экономичный 1,6-литровый дизель.

Комплектации включают систему Honda Sensing: адаптивный круиз-контроль, оповещение о препятствиях, удержание в полосе. CR-V ценят за практичность, высокий клиренс и неприхотливость к дорогам. Отличный вариант для семьи и путешествий.

4. Honda Pilot — комфорт на восемь человек

Это уже не просто кроссовер, а почти минивэн на полном приводе. Honda Pilot — трёхрядный гигант с двигателем V6 объёмом 3,0 литра, мощностью около 250 л. с. и расходом около 10-11 литров в смешанном цикле. Машина легко вмещает до 8 человек и обладает неплохой динамикой — до 192 км/ч.

Среди минусов — сложность с запчастями и капризность к топливу. Но в плане надёжности и комфорта для большой семьи это один из лучших вариантов. Особенно, если нужен просторный салон и уверенность в любых условиях.

5. Nissan Skyline GT-R R34 — ещё одна легенда в списке

Skyline GT-R R34 — это уже не просто автомобиль, а целая философия. С 1999 по 2002 год эта модель стала символом японского инжиниринга: полноприводная платформа, культовый мотор RB26DETT и точная управляемость.

Машина давно разошлась по частным коллекциям, но на рынке ещё можно найти варианты — в том числе "праворульные". При этом R34 — не музейный экспонат: она до сих пор способна дать фору многим современным спорткарам. Но стоит дорого и требует очень внимательного обслуживания.

6. Toyota Crown — тихий шик для тех, кто в теме

Toyota Crown — модель, которую часто недооценивали, особенно за пределами Японии. Между тем, это настоящий бизнес-класс по-японски. Мягкая подвеска, продуманный салон, обилие опций даже в "базе" — от подогрева сидений до адаптивной акустики.

Снаружи Crown выглядит сдержанно, но солидно. Внутри — комфорт и тишина. Среди преимуществ — доступность на вторичном рынке, надёжные двигатели и отличный уровень комфорта. Идеальный вариант для тех, кто хочет премиум, но без демонстративной роскоши.

7. Subaru Forester — проходимость с умом

Subaru Forester с момента появления в 1997 году завоевал репутацию "вездехода для жизни". Полный привод в базе, высокий дорожный просвет, 505-литровый багажник и крепкая подвеска делают его идеальным выбором как для города, так и для бездорожья.

Forester стал любимцем дачников, рыбаков и тех, кто ездит по России "вширь". В более свежих версиях доступны системы EyeSight, обзор с нескольких камер и интеллектуальное управление тягой. Комфортная посадка, удобные кресла и качественные материалы внутри — всё на месте.

Несмотря на политические и экономические изменения, японские автомобили остаются востребованными в России. Их покупают за надёжность, выносливость и продуманный баланс между комфортом и практичностью. Некоторые модели давно стали культовыми, другие — просто хороши каждый день. Главное — выбрать ту, что подойдёт именно вам.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Владельцам автомобилей с допуском АИ-92 напомнили о рисках использования АИ-95
Авто
Владельцам автомобилей с допуском АИ-92 напомнили о рисках использования АИ-95 Аудио 
Китай замедлил вращение Земли
Наука и техника
Китай замедлил вращение Земли Аудио 
Сода против желтых листьев помидоров: простые советы для дачников
Садоводство, цветоводство
Сода против желтых листьев помидоров: простые советы для дачников Аудио 
Популярное
Отдых у реки и неожиданные шипящие соседи: как остаться живым и не превратиться в ужин

В реках и озерах можно встретить ужей и гадюк. Узнайте, как отличить их, избежать укусов и что делать при встрече со змеей у воды.

Что делать при встрече со змеей у реки: советы экологов по безопасности
Гибриды животных, которые действительно существуют: от бифало до ягулева
Лигры, пиззли и ягулеры: 10 животных, названия которых звучат как шутка — но они существуют
152 миллиона километров пустоты: Земля готовится к большому прыжку
Как превратить дом в шикарное пространство за пару дней: 7 простых шагов к уюту
Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова Неожиданная находка в Помпеях: как один кувшин рассказал целую историю вкуса Игорь Буккер "Дом, который построил Ясен Николаевич Засурский" — что скрывает эта книга о легендарном декане факультета журналистики МГУ Юлиана Погосова
Китай случайно замедлил вращение Земли: НАСА бьёт тревогу
Без понтов, но с ресурсом: что купить на вторичке в 2025
Без понтов, зато с характером: машины, которые не ломаются
Без понтов, зато с характером: машины, которые не ломаются
Последние материалы
Врач Ломова: спорт ускоряет регенерацию печени после алкоголя
Фильм Назад в будущее: что удалось угадать о нашей эпохе создателям картины
Секрет величайшего теннисного ритуала. Джокович этим раздражает своих соперников
Опасности молока: мужчина попал в больницу после чрезмерного употребления напитка
Как приготовить клубничные вареники, которые не развалятся
Сохраняем жизнь цветов в июле
Россияне обязаны уплатить НДФЛ за удалённую работу в Казахстане: новые требования
Инженеры предупредили: нельзя глушить мотор с включённым кондиционером
Беременная Агата Муцениеце поделилась впечатлениями о концерте жениха Петра Дранги
Почему возвращается вес после похудения — разбираем ключевые ошибки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.