Забудьте об экономии и комфорте: кондиционер разрушает двигатель, если вы делаете это

Инженеры предупредили: нельзя глушить мотор с включённым кондиционером

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В летний зной кондиционер в автомобиле становится не просто комфортом, а настоящим спасением. Но именно в этот период многие водители совершают одну и ту же ошибку, даже не подозревая о её последствиях: глушат мотор, не выключив предварительно систему кондиционирования. Инженеры называют это вредной привычкой — и вот почему.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Климат контроль

Что происходит внутри системы

Кондиционер автомобиля работает по тому же принципу, что и бытовой холодильник: в замкнутом контуре циркулирует хладагент, который охлаждает воздух, поступающий в салон. При этом испаритель и соседние металлические элементы охлаждаются до температуры ниже окружающего воздуха.

Когда система работает интенсивно, а затем резко выключается вместе с двигателем, образуется конденсат — влага, оседающая на охлаждённых деталях. В условиях тёплого и влажного климата внутри системы создаются идеальные условия для размножения бактерий и грибков.

Неприятный запах — это не самое страшное

Если вы замечаете затхлый или "тухлый" запах при включении кондиционера — это первый признак, что в системе уже развиваются микроорганизмы. Они не просто портят впечатление от поездки: при регулярном вдыхании могут вызывать аллергические реакции, головные боли и проблемы с дыханием, особенно у детей и людей с астмой.

Регулярная замена салонного фильтра помогает, но не решает проблему полностью. Главная профилактическая мера — правильное выключение кондиционера.

Что советуют инженеры: простое правило перед остановкой

Специалисты рекомендуют отключать кондиционер за 3-5 минут до окончания поездки, но оставить включённой вентиляцию. Это позволяет:

"высушить" испаритель и каналы воздуховодов;

устранить излишки влаги;

предотвратить образование плесени;

снизить вероятность появления неприятных запахов.

Кроме того, вентилируемый салон будет прогреваться медленнее после того, как вы заглушите мотор и покинете автомобиль.

Экономия ресурса аккумулятора

Современные кондиционеры потребляют немало энергии. Если вы запускаете двигатель с уже включённой системой охлаждения, стартеру и аккумулятору приходится работать под повышенной нагрузкой. Это особенно критично для машин с системой "старт-стоп" и у автомобилей с устаревшими АКБ.

Глушить машину с работающим кондиционером тоже вредно: при выключении мотора резко обрывается питание компрессора, что может сокращать срок его службы. Особенно это актуально для машин с электрическим компрессором: резкие перепады нагрузок могут привести к его перегреву и выходу из строя.

Плавный выход в жару — меньше стресса для организма

Контраст температур — ещё один важный аспект. Выход из салона с температурой +22°C на улицу, где выше +35°C, создаёт термический стресс. Это особенно опасно для пожилых, детей и людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Если вы отключаете кондиционер заранее, салон постепенно адаптируется к внешним условиям. Перепад температуры становится не таким резким, и организму проще справиться с переходом.

А стоит ли оставлять кондиционер включённым после остановки

Некоторые водители оставляют кондиционер работать во время кратковременной стоянки, чтобы вернуться в прохладный салон. Это крайне не рекомендуется:

система продолжает потреблять топливо;

создаётся нагрузка на двигатель при холостом ходу;

резко повышается износ компрессора и вентилятора;

машина прогревается быстрее, чем охлаждается.

Особенно это вредно для турбированных моторов и гибридов.

Как использовать кондиционер правильно: краткая инструкция

Вот универсальные рекомендации:

Отключайте кондиционер за 3-5 минут до конца поездки, оставляя только вентиляцию. Не включайте систему охлаждения до запуска двигателя. Следите за чистотой испарителя и меняйте салонный фильтр каждые 10-15 тысяч км. Раз в год проводите дезинфекцию системы кондиционирования. Не используйте кондиционер на максимуме всё время — дайте системе отдых.

Правильная эксплуатация кондиционера — это не мелочь, а залог комфорта, экономии и здоровья. Придерживайтесь простых правил — и климат в салоне будет не только прохладным, но и безопасным.

Уточнения

Кондиционе́р (англ. conditioner) — устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях строительных сооружений, транспортных средств и другой техники.

