Рынок перегрелся: Китай ограничит продажу авто без пробега за рубеж

Китай ограничит экспорт автомобилей без пробега под видом подержанных — Минторг КНР

2:36 Your browser does not support the audio element. Авто

Министерство торговли Китая планирует ужесточить правила вывоза за границу подержанных автомобилей, вещает новостной портал "За рулём". Новые меры будут направлены на борьбу с вывозом абсолютно новых машин, которые формально оформляются как автомобили с пробегом.

Фото: commons.wikimedia by User3204, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Chery Omoda 5

Почему возникла проблема

В последние годы на вторичном автомобильном рынке Китая наблюдается резкий рост экспорта. Однако среди автомобилей, вывозимых за пределы страны как "б/у", всё чаще встречаются машины без фактического пробега. Такие транспортные средства могут быть оформлены как подержанные, но по сути остаются новыми. Это позволяет экспортерам обойти определенные требования и упростить логистику поставок, а также сэкономить на пошлинах и сертификации.

Такой подход вызывает вопросы к прозрачности сделок, снижает доверие к рынку машин с пробегом и затрудняет отслеживание технического состояния автомобилей за пределами Китая.

Что изменится

Ожидается, что власти введут более строгие нормы, регулирующие статус транспортных средств при их экспорте. Возможно, будет установлен минимальный пробег, необходимый для признания автомобиля подержанным, или обязательная регистрация машины внутри страны до момента экспорта.

Также могут появиться дополнительные требования к документальному оформлению — например, подтверждение реального использования машины на территории КНР.

Рост объемов экспорта

По итогам прошлого года Китай отправил за рубеж 436 тысяч автомобилей с пробегом — это на 58% больше, чем годом ранее. Для сравнения: в 2023 году этот показатель составлял около 236 тысяч единиц. Такой рост стал поводом для анализа ситуации и принятия мер по регулированию рынка.

Особую активность проявляют компании, ориентирующиеся на экспорт в развивающиеся страны, где такие автомобили пользуются высоким спросом. Однако наличие среди них новых машин создает риск для потребителей, а также может влиять на конкуренцию на локальных рынках.

Цель — честная торговля

Будущие ограничения призваны обеспечить прозрачность сделок и усилить контроль над экспортом транспортных средств. Власти рассчитывают, что такие меры повысят доверие к китайским автомобилям с пробегом за рубежом и позволят выстроить цивилизованный рынок.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

