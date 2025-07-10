Редкая модель корейского автопрома с турбомотором выставлена на продажу в РФ

Hyundai Lafesta 2025 для Китая продаётся в РФ — цена от 3,5 млн рублей

2:17 Your browser does not support the audio element. Авто

В одном из автосалонов Минеральных Вод выставлен на продажу Hyundai Lafesta 2025 года, вещает новостной портал "За рулём". Модель представлена в кузове лифтбек и позиционируется как альтернатива более привычным компактным седанам. Стоимость автомобиля составляет 3,5 миллиона рублей — но такая цена доступна только при оформлении кредита и сдаче старого авто по системе Trade-in.

Фото: Own work by Jengtingchen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Hyundai Lafesta

Судя по VIN-номеру с префиксом LBE, автомобиль изначально предназначался для китайского рынка, что объясняет его комплектацию и технические особенности. Несмотря на это, у машины оформлены все документы, включая уплату утилизационного сбора.

Комплектация и характеристики

Hyundai Lafesta оснащён 1,5-литровым бензиновым турбомотором, мощность которого достигает 200 лошадиных сил. В паре с двигателем работает роботизированная трансмиссия. Привод — передний, что типично для моделей в этом сегменте.

По габаритам и позиционированию Lafesta конкурирует с такими моделями, как Toyota Corolla, Honda Civic, Mazda3, Volkswagen Jetta и Kia Cerato. При этом лифтбек отличается более спортивным дизайном кузова и стремительным силуэтом, ориентированным на водителей, ценящих динамику и внешний вид.

Условия покупки

Официальная стоимость — 3,5 млн рублей — действует только при выполнении двух условий: покупка в кредит и сдача автомобиля по программе Trade-in. При покупке за наличный расчет или без участия старого авто итоговая сумма может быть выше. Автомобиль поставлен на учёт, и все документы оформлены. Это упрощает процесс регистрации и исключает дополнительные расходы со стороны покупателя.

Альтернатива классике

Hyundai Lafesta 2025 может заинтересовать тех, кто ищет компактный, но мощный городской автомобиль с необычным для своего сегмента кузовом. Несмотря на относительно высокую стоимость, модель предлагает хорошее оснащение, современную технику и сбалансированную динамику.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

