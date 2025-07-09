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Так вы ездите каждый день — и сжигаете литры впустую: бесплатный способ экономии топлива

Как уменьшить расход бензина: названы пять эффективных приёмов
3:02
Авто

Расходы на заправку нередко становятся заметной статьёй в семейном бюджете, особенно если автомобиль используется ежедневно. Повышение цен на топливо только усиливает желание найти способы экономии. К счастью, существуют простые и действенные приёмы, которые помогут сократить потребление бензина или дизеля без ущерба для комфорта и безопасности. Рассмотрим наиболее эффективные рекомендации, которые легко внедрить в повседневную практику.

заправка
Фото: Freepik by Designed by Freepik
заправка

Контроль давления в шинах — первый шаг к экономии

Даже небольшое понижение давления приводит к увеличению сопротивления качению, а значит, и к дополнительному расходу топлива. Оптимальное решение — повысить давление в шинах на 0,1 бара от рекомендованного значения. Это обеспечит снижение расхода примерно на 1%. Небольшая цифра, но если посчитать за год, экономия будет весьма ощутимой.

Проверяйте давление регулярно, особенно при резкой смене температур и перед дальними поездками.

Забудьте про дешёвое топливо

Сэкономив на топливе сегодня, можно дорого заплатить завтра — в прямом смысле. Некачественное горючее может привести к загрязнению форсунок, сбоям в работе двигателя и повреждению катализатора. В результате — дорогостоящий ремонт и повышенный расход топлива. Лучше сразу заправляться на проверенных АЗС, чем устранять последствия сомнительной экономии.

Закрывайте окна и используйте кондиционер с умом

При движении с открытыми окнами нарушается аэродинамика автомобиля. На высоких скоростях это особенно заметно — расход увеличивается до 0,3-0,5 литра на 100 км. Кондиционер тоже не бесплатен — его работа способна прибавить до 1 литра расхода на 100 км, особенно в пробках и при активной езде. Используйте климат-контроль разумно, и не забывайте закрывать окна при поездках по трассе.

Следите за фильтрами

Грязный воздушный фильтр ограничивает подачу воздуха в двигатель, из-за чего нарушается процесс сгорания топлива. Это снижает мощность, ухудшает отклик на газ и увеличивает расход на 1-2 литра. Своевременная замена фильтра — один из самых доступных способов сохранить экономичность двигателя. Не забывайте также про топливный фильтр — он не менее важен.

Управляйте плавно и предсказуемо

Агрессивная езда — враг экономии. Резкие старты, постоянные обгоны, частые торможения и ускорения могут легко увеличить расход топлива на 30-40%. Старайтесь заранее оценивать дорожную ситуацию, поддерживать стабильную скорость и не перегазовывать. Идеальная экономичная езда — та, где стрелка тахометра редко поднимается выше 2500 оборотов.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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