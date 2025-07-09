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Заправляешься чаще, чем ешь: маленькое изменение — и расходы на бензин резко падают

Как сократить расходы на топливо: проверенные советы для водителей
3:05
Авто

Цены на бензин и дизель не радуют, поэтому желание сэкономить на заправке вполне понятно. К счастью, есть ряд простых и доступных способов, позволяющих реально уменьшить расход топлива — без ущерба для комфорта и безопасности. Вот несколько проверенных лайфхаков, которые помогут водителям экономить топливо каждый день.

Крышка бензобака
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Крышка бензобака

Контролируйте давление в шинах

Многие недооценивают важность давления в колёсах. Между тем даже небольшое понижение увеличивает сопротивление качению, а вместе с ним и расход топлива. Чтобы сэкономить, достаточно поднять давление в шинах на 0,1-0,2 бара от рекомендованного значения. Это не повредит подвеске и сохранит управляемость на хорошем уровне.

Проверку давления стоит проводить не реже одного раза в две недели — особенно при смене сезонов и температурных колебаниях.

Следите за окнами и кондиционером

Открытые окна на скорости создают аэродинамическое сопротивление. Это увеличивает нагрузку на двигатель, а значит — растёт расход топлива. В городе эффект не столь заметен, но на трассе "форточки" могут "съедать" до 0,5 литра на 100 км.

Также не стоит злоупотреблять кондиционером. Климатическая установка отбирает до 5-7% мощности двигателя, особенно в жару. Используйте её рационально: включайте только при необходимости и не забывайте периодически выключать.

Меняйте фильтры вовремя

Засорённый воздушный фильтр ограничивает поступление кислорода в двигатель. В результате горение смеси ухудшается, мощность снижается, а топливо начинает расходоваться быстрее. Регулярная замена фильтра — простая и дешёвая мера, которая поможет поддерживать двигатель в хорошем состоянии и экономить бензин.

Дополнительно стоит следить за топливным фильтром и состоянием свечей зажигания — это тоже влияет на расход.

Выбирайте спокойный стиль вождения

Агрессивная езда — главный враг экономичности. Частые обгоны, резкие старты, торможения и езда с переменной скоростью значительно повышают расход. Оптимальный стиль — ровное движение с минимальным числом ускорений и торможений.

На трассе старайтесь двигаться с постоянной скоростью, не превышая 90-100 км/ч. Это — наиболее экономичный режим для большинства автомобилей.

Избавьтесь от лишнего груза

Перевозка тяжёлых и ненужных предметов в багажнике увеличивает вес машины, а значит — и нагрузку на двигатель. Особенно актуально это для городских поездок, где разгон и остановка происходят часто.

Освободите багажник, уберите неиспользуемый багажник на крыше, демонтируйте рейлинги или кофры, если они не нужны. Даже 20-30 лишних килограммов могут дать разницу в расходе.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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