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Водители уверены, что правы — а потом жалеют: три ошибки, которые вы точно совершали, считая себя опытным водителем

Названы опасные привычки за рулём, распространённые среди опытных водителей
2:47
Авто

Иногда за рулём можно увидеть человека, который управляет машиной уверенно, без суеты, в привычной для него манере. Кажется, такой водитель точно не совершит оплошностей. Но именно излишняя уверенность часто приводит к неочевидным, но серьёзным ошибкам. Даже десятилетия за рулём не защищают от переоценки собственных возможностей.

девушка за рулем
Фото: Wikipedia by NEALE HAYNES, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
девушка за рулем

Чтобы не допускать распространённых промахов, стоит помнить о типичных действиях, которые чаще всего совершают не новички, а как раз те, кто чувствует себя за рулём чересчур уверенно.

Езда в состоянии усталости

Многие уверены, что смогут доехать до дома или по делам, даже если всю ночь не спали. Кажется, что привычка к управлению и знание дороги помогут справиться даже с вялостью и сонливостью.

На деле реакция замедляется, внимание рассеивается, а риск попасть в опасную ситуацию резко возрастает. Особенно это критично в условиях плотного трафика, в тумане или в ночное время. Если есть ощущение, что глаза "слипаются", лучше отложить поездку или воспользоваться такси. Несколько часов отдыха стоят гораздо меньше, чем последствия аварии.

Нажимать на газ сразу при зелёном сигнале

Многие автомобилисты считают, что если загорелся зелёный свет, нужно тут же начинать движение. Это логично, ведь сигнал разрешающий. Но перекрёстки — место с повышенным уровнем риска. Водители, не завершившие манёвр, пешеходы, выбежавшие на дорогу, или те, кто "проскакивает" на жёлтый, могут оказаться у вас на пути.

Поэтому лучше на мгновение задержаться, оценить ситуацию по зеркалам и краем глаза — по сторонам. Это особенно важно в гололёд, в часы пик и на незнакомых развязках.

Маленькая скорость в левой полосе

Левая полоса загородной трассы предназначена для обгона и движения с более высокой скоростью. Однако нередко на ней можно увидеть автомобиль, который едет значительно медленнее остальных.

Такая ситуация создаёт "затор" и вынуждает других участников движения совершать лишние перестроения. Если не планируется активный обгон, не стоит надолго занимать левую полосу. Лучше перейти в правый ряд и не мешать другим двигаться по правилам.

Уверенность — хорошо, но не во вред

Стаж за рулём — это преимущество. Но он не должен превращаться в повод для пренебрежения базовыми правилами безопасности. Вождение — это не спорт и не проверка на прочность, а ежедневная необходимость, требующая внимания, спокойствия и уважения к другим.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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