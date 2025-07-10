Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Семь поломок, которые чаще всего отвергают автосервисы
Китайские биотехнологические компании клонируют домашних животных
Учёные из Германии подтвердили размеры ихтиозавров до 30 метров
Зелень становится в 3 раза гуще, если поливать укроп по особой схеме
Гаспачо: рецепт холодного супа, который покорит ваше сердце в жаркий летний день
Фонд развития территорий объяснил, как узнать о сносе дома по адресу
Мода против вас: почему даже самое стильное платье может выглядеть плохо
Пышногрудая Дана Борисова показала фигуру в купальнике
Тренировка ягодичных мышц: 5 секретов здоровья и силы, о которых вы не знали

Насекомые на капоте — угроза для краски: как отмывать правильно

Назван способ удаления мошек с автомобиля без царапин и разводов
3:55
Авто

В летний период при движении по трассам передняя часть автомобиля регулярно покрывается следами от насекомых. Особенно заметно это после длительных поездок: капот, бампер, лобовое стекло и зеркала остаются испещрёнными липкими пятнами. Несмотря на кажущуюся безобидность, такие загрязнения могут повредить лакокрасочное покрытие, если не удалить их вовремя. Разберём, почему они опасны, какие ошибки часто совершаются при очистке, и как правильно ухаживать за кузовом и стеклом.

Audi Q3
Фото: commons.wikimedia.org by Vauxford, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Audi Q3

Почему следы от насекомых трудно отмываются

При ударе тела насекомого о поверхность автомобиля выделяются белки, кислоты и прочие органические вещества, которые под действием высокой температуры буквально впекаются в лак. В солнечную погоду температура кузова может достигать 60 °C, и уже через пару часов след становится трудноудаляемым.

Стандартные автошампуни не всегда справляются с подобными загрязнениями. Даже после замачивания и обработки могут остаться разводы или слабые пятна. При попытке удалить их жёсткими губками возможно повреждение лака и появление царапин, которые позже требуют полировки или ремонта.

Частые ошибки при очистке

  • Использование сухой тряпки с водой или без — приводит к микроповреждениям лакового слоя.

  • Применение бытовой химии — гелей, спреев, жидкостей для стекол — может вызвать потускнение покрытия и повредить фары или пластик.

  • Использование уксуса, спирта или других "народных" рецептов без точных пропорций — риск повреждения уплотнителей, смывания защитных слоёв и появления пятен на краске.

Эффективный и безопасный способ удаления

1. Предварительное замачивание водой

Следы необходимо размочить перед очисткой. Лучше использовать мягкую струю из шланга или пульверизатор. Напор не нужен — достаточно увлажнить загрязнение и оставить на 2-3 минуты.

2. Применение специальных средств

Рекомендуется использовать автохимию, предназначенную для удаления следов насекомых. Такие составы не агрессивны к лаку, но эффективно размягчают органику. Важно: средство не должно высыхать на поверхности. После нанесения — выдержка 3-5 минут и смывка водой.

3. Удаление загрязнений микрофиброй

Подходит мягкая ткань или губка без абразива. Важно не тереть с усилием — загрязнение должно удалиться без повреждения покрытия.

4. Завершающая мойка автомобиля

После удаления остатков насекомых проводится стандартная мойка с шампунем, что позволяет удалить остатки химии и придать кузову блеск.

Уход за стеклом

Лобовое стекло особенно страдает от загрязнений. Для очистки следует использовать летнюю стеклоомывающую жидкость с пометкой "против следов насекомых". Такие составы содержат ферменты, эффективно расщепляющие органические загрязнения.

Допустимо применение изопропилового спирта в разумных концентрациях, но только в летнее время и при отсутствии агрессивных добавок. Применение уксуса допускается с осторожностью: превышение концентрации может привести к повреждениям лакового слоя.

Профилактика загрязнений

  • Регулярное нанесение защитных покрытий (воск, полироль) снижает сцепление органики с лаком.

  • Удаление следов в течение первых часов после поездки предотвращает их въедание.

  • Использование новых щёток стеклоочистителей и эффективной жидкости в бачке омывателя повышает эффективность очистки.

Уточнения

Мо́шки (лат. Simuliidae) — семейство двукрылых насекомых, самки имаго которых в большинстве случаев являются компонентом комплекса гнуса. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Почему петухи кукарекают именно на рассвете? Эволюционные и биологические причины
Домашние животные
Почему петухи кукарекают именно на рассвете? Эволюционные и биологические причины Аудио 
Не пропустите июль: секретная обрезка для суперурожая смородины
Садоводство, цветоводство
Не пропустите июль: секретная обрезка для суперурожая смородины Аудио 
Водителям объяснили, как уступать скорой на красный свет
Авто
Водителям объяснили, как уступать скорой на красный свет Аудио 
Популярное
Гигант из бездны: встреча, после которой учёные боятся возвращаться в океан

Учёные поймали гигантскую белую акулу в Атлантике. Что могут рассказать её размеры и путь о жизни этих таинственных хищников?

Ученые Ocearch исследуют белую акулу весом 750 кг у берегов Флориды
Данные садоводов: зола и вермикомпост продлевают плодоношение огурцов на месяц
Два стакана этого раствора — и огурцы продолжают плодоносить даже глубокой осенью
Скорая позади, а горит красный: как не нарушить ПДД и сохранить водительские права
Секрет котлет, которые тают во рту: хозяйки всё портят, когда убирают этот один простой ингредиент
Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев Рекламный фейерверк Трампа: как конфликты становятся частью шоу Юрий Бочаров Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова
Загадка утреннего кукареку: зачем петухи поют на рассвете и что за этим стоит
Змеи на даче — не редкость, а тревожный сигнал: вот что притягивает их прямо к вашему дому
Одно движение — и ехать станет легче: как правильно настроить сиденье
Одно движение — и ехать станет легче: как правильно настроить сиденье
Последние материалы
Как Джокович сломал проклятие Федерера на Уимблдоне?
Ирина Ротач: для роста мышц рук нужно увеличивать вес или количество повторений
Остров Фраджост, затерянный в Индийском океане, стал царством кошек — вот как они выжили без людей
В 2026 году можно забыть о семейной ипотеке за пределами региона прописки
Назван способ удаления мошек с автомобиля без царапин и разводов
Сиквел Дьявол носит Prada: звёздный состав и дата премьеры
Генетики раскрыли 37-тысячелетнюю историю эпидемий в Европе и Азии
Традиционное подсолнечное или модное кокосовое: какое масло выбрать для здоровья — мнение эксперта
Как очистить стеклянные двери душа с помощью стальной ваты: инструкция
Медики рекомендуют избегать повторной интоксикации при похмелье
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.