Ваш бак опустеет быстрее, если не соблюдать этот скоростной предел: именно эта скорость — самая экономичная

Автомобильный расход топлива — тема, волнующая почти каждого водителя. Многие задумываются, как сократить затраты на заправку, но не всегда учитывают ключевой фактор — скорость движения. Между тем именно от этого параметра напрямую зависит то, сколько бензина или дизеля уходит при каждой поездке.
И хотя общепринято считать, что многое решает стиль вождения, исправность двигателя и включённый кондиционер, уровень расхода топлива можно заметно снизить, просто изменив темп движения.
На количество сжигаемого топлива влияют десятки факторов. Среди них — температура воздуха, сопротивление качению на определённом типе покрытия, загруженность автомобиля, давление в шинах, качество дорожного полотна и даже боковой ветер. Однако один из самых недооценённых факторов — именно скорость.
Каждый силовой агрегат имеет собственный диапазон оптимальных оборотов, при которых обеспечивается эффективная работа двигателя. Вне этого диапазона мотор начинает потреблять больше топлива, чем необходимо, либо работать с избыточной нагрузкой.
Считается, что минимальный расход топлива достигается при движении на скорости от 80 до 100 км/ч. Именно в этом диапазоне двигатель автомобиля, как правило, работает в наиболее сбалансированном режиме: без резких ускорений, торможений и перегрузок.
При скорости ниже 80 км/ч возможны провалы по оборотам, особенно если дорога не ровная, а мотор "заставляют" тащить машину внатяг. А если превышать 100-110 км/ч, то начинает резко возрастать сопротивление воздуха, а вместе с ним и расход топлива.
Такой режим особенно выгоден на загородных трассах или автомагистралях, где можно поддерживать стабильную скорость на протяжении долгого времени.
В городских условиях достичь "экономичной" скорости почти невозможно. Постоянные светофоры, пробки, пешеходы и другие участники движения вынуждают постоянно тормозить и разгоняться. К тому же средняя скорость в мегаполисах редко превышает 30-50 км/ч, а это означает, что никакой экономии от ровной езды добиться не удастся.
Тем не менее, даже в городе можно сэкономить — плавным управлением, своевременными переключениями передач и отказом от резких ускорений.
Если вы хотите выжать максимум экономии из своего автомобиля, вот ещё несколько советов:
Но главное — старайтесь поддерживать плавную и равномерную скорость, особенно на трассе. Это не только сэкономит топливо, но и снизит износ двигателя и трансмиссии.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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