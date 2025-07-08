Как перестать дрожать, когда руль в руках: способы побороть страх и встать в поток

Эксперты рассказали, как начинающим водителям освоить городские маршруты

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Волнение за рулём — привычное чувство для многих начинающих водителей. И дело не в незнании ПДД, а в отсутствии практики и внутреннего спокойствия. Уверенность — это не врождённое качество, а результат опыта и правильно выработанных привычек.

Фото: wikimedia.org by BP63Vincent, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Автовладелец за рулем в движущейся машине

Хорошая новость в том, что стать спокойнее и увереннее за рулём можно с помощью нескольких простых шагов, которые помогут вам быстро адаптироваться к жизни на дорогах.

Всё начинается с удобства

Перед началом поездки важно правильно настроить своё рабочее место. Спина должна плотно прилегать к креслу, угол наклона сиденья — около 100 градусов, а ноги — слегка согнуты, даже при выжатой педали сцепления. Не забудьте про настройку зеркал и рулевой колонки — комфортная посадка убирает напряжение и помогает сосредоточиться.

Повторение правил даёт спокойствие

Даже если вы только что сдали экзамен, не откладывайте изучение ПДД. Лучше вернуться к ним спустя пару недель, а затем повторять регулярно. Это не только освежит знания, но и поможет вам увереннее действовать в нестандартных ситуациях.

Узнайте возможности своей машины

Любой автомобиль — это техника со своими особенностями. Если есть возможность, потренируйтесь на пустой парковке: прочувствуйте, как автомобиль реагирует на повороты руля, торможение, разгон. Это даст вам уверенность при манёврах в реальном потоке.

Начните с привычных маршрутов

Если вы волнуетесь при поездках по городу, начните с изучения основных улиц и маршрутов. Выберите простые и понятные направления: от дома до супермаркета, работы или ближайшего парка. Постепенно расширяйте зону комфорта.

Правильное время — половина успеха

Выезжайте на дороги в часы, когда трафик минимален. Раннее утро выходного дня — идеальное время, чтобы спокойно попрактиковаться. Чем меньше машин вокруг, тем проще сосредоточиться и не бояться неожиданных манёвров других участников движения.

Дополнительный совет — не бойтесь ошибиться

Ошибки делают все. Главное — научиться извлекать из них опыт, а не укорять себя. Не спешите — лучше спокойно остановиться, включить аварийку и обдумать ситуацию, чем действовать наугад.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

