Права были — да сплыли: пять способов расстаться с ними без боли

Знание правил дорожного движения — основа безопасного вождения. Однако на практике одного заучивания ПДД недостаточно. Многие водители допускают ошибки, которые могут стоить не только штрафа, но и самого главного — водительского удостоверения.
Разберёмся, какие привычки на дороге особенно опасны и как избежать серьёзных последствий.
Жесты человека в жилете с жезлом не менее важны, чем светофор. Игнорирование указаний регулировщика — это прямое нарушение, за которое можно лишиться прав. Лучше заранее повторить основные сигналы, особенно если собираетесь ехать по маршрутам с нестандартной организацией движения.
Когда общественный транспорт начинает движение от остановки — уступите ему. Это правило работает не только для автобусов, но и для троллейбусов. Нарушение может привести к штрафу и аварии. Помните: водитель за рулём автобуса работает по чёткому графику, и ваше нетерпение не оправдание.
Такие перекрёстки вызывают путаницу даже у опытных водителей. Главное правило здесь — уступить тем, кто приближается справа. Ошибки в этих местах часто заканчиваются столкновениями и серьёзными последствиями.
Многие путают понятия: объезд — это движение вокруг неподвижного объекта, обгон — обгоняющий манёвр движущегося транспорта. Если объезд выполняется в зоне, где запрещён обгон, можно нарваться на штраф. Стоит заранее понимать, где один манёвр разрешён, а другой — нет.
Иногда кажется, что перед вами всего одна медленная машина и обгон будет безопасным. Но обгон в запрещённой зоне, на перекрёстке или с выездом на встречную полосу — прямой путь к аварии. Кроме штрафа, есть риск остаться без прав и нести ответственность за последствия.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Укроп кажется идеальной зеленью, но может лишить вас урожая. Какие культуры страдают от его соседства — и как избежать этой ошибки?