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Бесплатная замена масла: ловушка с технической диагностикой

СТО предлагают бесплатную замену масла ради продаж и диагностики
3:03
Авто

Акции с "бесплатной" заменой масла часто используются автосервисами для привлечения клиентов. Несмотря на заманчивость предложения, за ним скрываются коммерческие цели, и понимание этих механизмов помогает избежать лишних трат.

масло
Фото: Freepik by pressfoto is licensed under Рublic domain
масло

Как работает схема: наценка внутри сервиса

Чаще всего замена масла действительно не оплачивается отдельно, но взамен требуется покупка моторного масла в магазине при СТО. Цена этой канистры зачастую оказывается значительно выше, чем в розничных или онлайн-магазинах. Наценка может достигать 50% от оптовой стоимости, и таким образом сервис компенсирует затраты на работу.

Дополнительную выгоду приносят договорённости с поставщиками: за продажу определённого объёма масла сервисы получают бонусы. Клиент воспринимает акцию как выгодную, не вникая в детали ценообразования.

Диагностика под предлогом замены масла

Процедура замены масла требует установки автомобиля на подъёмник. Это даёт возможность сотрудникам СТО визуально оценить состояние множества узлов — подвески, шасси, элементов тормозной системы, прокладок, сальников. Обнаруженные дефекты, даже незначительные, становятся поводом для предложения дополнительных услуг.

При пробеге свыше 60 000 км вероятность выявления таких проблем возрастает. Владельцу авто сообщается о технических неисправностях и предлагаются варианты ремонта. При этом информация подаётся так, чтобы мотивировать на срочное принятие решения.

Влияние психологических факторов

Презентация результатов диагностики часто сопровождается наглядными фото, демонстрацией на планшете и краткими объяснениями возможных последствий. При этом прямого давления не оказывается, но тон подачи информации формирует ощущение необходимости немедленного ремонта.

В результате изначально бесплатная услуга превращается в полноценный визит на СТО с итоговым счётом на значительную сумму. При этом создаётся ощущение заботы со стороны сервиса, что способствует согласию клиента на дополнительные работы.

Нужно ли избегать подобных акций

Сам факт проведения подобных акций не свидетельствует о мошенничестве. Работы в большинстве случаев выполняются качественно, а выявленные неисправности — реальны. Однако каждый случай зависит от честности конкретных специалистов и деловой этики автосервиса.

Рекомендации для автовладельцев

  • Перед визитом на СТО рекомендуется изучить рыночные цены на моторное масло и сравнить их с ценами в сервисе.

  • При предложении дополнительных услуг желательно лично осмотреть проблемные узлы, а не полагаться только на фотографии.

  • При сомнениях по поводу необходимости ремонта целесообразно обратиться за вторым мнением в другую мастерскую.

Уточнения

Моторные масла — жидкости, масла, применяемые главным образом для охлаждения и снижения трения между движущимися деталями поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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