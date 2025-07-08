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Когда чешский бренд, индийские детали и вьетнамская сборка сходятся в одном авто: что изменилось у популярной модели

Skoda начала производство Kushaq во Вьетнаме из индийских комплектующих
1:55
Авто

Skoda продолжает расширять своё присутствие на азиатских рынках: в июле 2025 года компания начала сборку кроссовера Kushaq на новом заводе во вьетнамской провинции Куангнинь. Это первый случай, когда модель бренда производится на территории Вьетнама по технологии CKD — методом крупноузловой сборки из индийских комплектующих.

Skoda Kushaq
Фото: Own work by Saiphani02, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Skoda Kushaq

Испытан на выносливость

Прежде чем выйти на рынок, Kushaq прошёл комплексные испытания, преодолев более 330 тысяч километров в различных климатических условиях, включая жару, влажность и пересечённую местность. Такой подход подчёркивает стремление Skoda предложить максимально адаптированный продукт для локальных условий.

Новый завод — новые возможности

Предприятие в Куангнине стало важным шагом в стратегии локализации. Здесь же в ближайшее время начнут собирать седан Slavia — ещё одну модель на платформе MQB-A0-IN, ориентированную на рынки Азии. Оба автомобиля адаптированы к требованиям и запросам региональных потребителей.

Импорт и будущее модельной линейки

Кроме Kushaq и будущего Slavia, во Вьетнаме уже представлены Karoq и Kodiaq — более крупные кроссоверы, которые пока продолжают поставляться из Европы. Однако в перспективе Skoda может начать и их локальную сборку, если спрос на модели будет расти.

Расширение в Юго-Восточной Азии

Выход на вьетнамский рынок с локализованным производством — часть более широкой стратегии Skoda по укреплению позиций в Юго-Восточной Азии. Индийские комплектующие и адаптация под местные условия позволяют предложить конкурентоспособные цены и сократить логистические издержки, что особенно важно в условиях нестабильного рынка.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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