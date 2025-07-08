Toyota вернула себе звание мирового бестселлера: эту модель выбрали автолюбители по всему миру

Tesla Model Y уступила лидерство Toyota RAV4 в глобальном рейтинге продаж

Мировой рынок автомобилей снова удивил: по итогам 2024 года самым продаваемым автомобилем в мире стал не электрокар Tesla, а привычный и проверенный временем кроссовер Toyota RAV4. С небольшим, но важным отрывом в 2 тысячи машин, он сумел опередить прежнего лидера — Tesla Model Y.

Фото: commons.wikimedia.org by Kickaffe (Mario von Berg), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Кроссовер Toyota RAV4

Лидерство с минимальной разницей

По данным глобальных аналитиков, за 2024 год было реализовано 1,187 миллиона экземпляров RAV4, тогда как Model Y разошлась тиражом в 1,185 миллиона. Столь незначительный разрыв делает результат особенно символичным: бензиновый универсал обошёл технологичного электрического конкурента на финише.

Кто ещё вошёл в топ-10

Следом за лидерами расположился ещё один представитель японского автопрома — Toyota Corolla Cross с результатом 859 тысяч проданных автомобилей. Вплотную к нему подобралась Honda CR-V (854 тыс.), а замыкает пятёрку классическая Toyota Corolla (697 тыс.).

Также в десятке самых популярных моделей оказались Toyota Hilux, Toyota Camry, Tesla Model 3 и китайский седан BYD Qin. Такой расклад демонстрирует устойчивый интерес покупателей к кроссоверам, а также растущее влияние азиатских брендов на мировом рынке.

Почему побеждает RAV4

Toyota RAV4 сочетает в себе надежность, универсальность и доступность. Автомобиль представлен в гибридных и бензиновых версиях, его покупают как в городах, так и в сельской местности. Простота в эксплуатации, широкий модельный ряд и развитая дилерская сеть делают его привлекательным выбором для самых разных водителей — от США до Азии.

Победа RAV4 подтверждает, что, несмотря на рост популярности электромобилей, традиционные авто остаются конкурентоспособными. Особенно там, где развитая инфраструктура для электрокаров пока отсутствует.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

