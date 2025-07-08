Китайским компаниям в России поставили новое условие: автосборка в России меняется — теперь без местных деталей не обойтись

Минпромторг готовит требование о применении российских деталей в автосборке

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Правительство России намерено изменить правила игры на автомобильном рынке. Минпромторг готовит инициативу, которая обяжет иностранных автопроизводителей, работающих на территории страны, использовать российские комплектующие. В первую очередь речь идёт о китайских брендах, активно осваивающих рынок после ухода западных компаний.

Фото: commons.wikimedia.org by TuRbO_J, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Haval H9 автомобиль

Цель — углубление локализации

Предлагаемые меры направлены на увеличение доли локализации автомобилей, выпускаемых в России. Это не только позволит создать дополнительные рабочие места, но и сделает сборку более устойчивой к внешним факторам и санкционному давлению. Для производителей выполнение требований станет обязательным условием для получения государственных льгот и участия в тендерах.

Что именно придётся заменить

Пока не уточняется, какие именно компоненты попадут в перечень обязательных к локализации. Однако, скорее всего, речь пойдёт как о базовых деталях кузова и интерьера, так и о некоторых узлах подвески, тормозной системы и электрики. Возможно, затронут и силовые агрегаты, хотя для их полной локализации потребуются значительные инвестиции.

Что это даст потребителям

Внедрение российских компонентов может повлиять на стоимость и обслуживание автомобилей. С одной стороны, использование локальных деталей теоретически снижает зависимость от логистики и валютных колебаний. С другой — многое будет зависеть от качества этих запчастей и готовности производителей пересматривать технологические процессы ради новых условий.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

