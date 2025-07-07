Новая динамика и старые принципы: станет быстрее — всё благодаря новому мотору

Lada Niva Travel получит двигатель 1.8 ВАЗ-11184 мощностью 90 л.с.

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В линейке Niva грядёт важное обновление: Lada готовит для модели Travel новый двигатель, который должен улучшить её повседневную динамику без ущерба надёжности и ремонтопригодности.

Фото: Wikipedia by Kirill Borisenko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ lada niva travel

Новый мотор — знакомые корни

На смену текущему 1.7-литровому агрегату придёт новый двигатель ВАЗ-11184. Это 1,8-литровый 8-клапанный мотор, развивающий 90 л. с. и 153 Н·м крутящего момента. Конструкция унифицирована: используется головка блока и впуск от мотора 1.6, а сам блок — от 16-клапанного 1.8. Такой подход упрощает обслуживание и снижает производственные издержки.

Улучшенная динамика на практике

Главное улучшение — это разгон. С новым двигателем Niva Travel сможет набирать 100 км/ч за 16 секунд, тогда как актуальная версия делает это за 19 секунд. При этом двигатель сохраняет простую конструкцию и неприхотливость к топливу — важные качества для машины, часто используемой вне асфальта.

Будущее — и для Legend

Инженеры АвтоВАЗа планируют адаптировать этот же мотор для более компактной трёхдверной Niva Legend. Ожидается, что такой шаг произойдёт в 2026 году, что продлит жизнь культовой модели и позволит ей соответствовать современным требованиям без кардинальной модернизации.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

