Новая динамика и старые принципы: станет быстрее — всё благодаря новому мотору

В линейке Niva грядёт важное обновление: Lada готовит для модели Travel новый двигатель, который должен улучшить её повседневную динамику без ущерба надёжности и ремонтопригодности.
На смену текущему 1.7-литровому агрегату придёт новый двигатель ВАЗ-11184. Это 1,8-литровый 8-клапанный мотор, развивающий 90 л. с. и 153 Н·м крутящего момента. Конструкция унифицирована: используется головка блока и впуск от мотора 1.6, а сам блок — от 16-клапанного 1.8. Такой подход упрощает обслуживание и снижает производственные издержки.
Главное улучшение — это разгон. С новым двигателем Niva Travel сможет набирать 100 км/ч за 16 секунд, тогда как актуальная версия делает это за 19 секунд. При этом двигатель сохраняет простую конструкцию и неприхотливость к топливу — важные качества для машины, часто используемой вне асфальта.
Инженеры АвтоВАЗа планируют адаптировать этот же мотор для более компактной трёхдверной Niva Legend. Ожидается, что такой шаг произойдёт в 2026 году, что продлит жизнь культовой модели и позволит ей соответствовать современным требованиям без кардинальной модернизации.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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