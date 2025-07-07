Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Неприятные вести от Солнца: на этой неделе будет бушевать мощная магнитная буря
Чай теряет пользу при сочетании с молоком, бобовыми и острыми специями
Хакеры PalachPro и KillNet атаковали сайты Минздрава Украины
США повысили пошлины на импорт из Казахстана до 25%
Золотые визы в ОАЭ: власти Эмиратов опровергли слухи о их выдаче за стейкинг TON
Самедов назвал фаворитов клубного чемпионата мира: ПСЖ, Реал или кто-то ещё?
Динамическая карта шума от студентов РУТ: как она работает
Парижское правительство разрешило окунуться в Сену: власти впервые с 1923 года так рискнули
Почему вам не идёт красная помада — и как выбрать идеальный оттенок для ваших губ

Новая динамика и старые принципы: станет быстрее — всё благодаря новому мотору

Lada Niva Travel получит двигатель 1.8 ВАЗ-11184 мощностью 90 л.с.
1:38
Авто

В линейке Niva грядёт важное обновление: Lada готовит для модели Travel новый двигатель, который должен улучшить её повседневную динамику без ущерба надёжности и ремонтопригодности.

lada niva travel
Фото: Wikipedia by Kirill Borisenko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
lada niva travel

Новый мотор — знакомые корни

На смену текущему 1.7-литровому агрегату придёт новый двигатель ВАЗ-11184. Это 1,8-литровый 8-клапанный мотор, развивающий 90 л. с. и 153 Н·м крутящего момента. Конструкция унифицирована: используется головка блока и впуск от мотора 1.6, а сам блок — от 16-клапанного 1.8. Такой подход упрощает обслуживание и снижает производственные издержки.

Улучшенная динамика на практике

Главное улучшение — это разгон. С новым двигателем Niva Travel сможет набирать 100 км/ч за 16 секунд, тогда как актуальная версия делает это за 19 секунд. При этом двигатель сохраняет простую конструкцию и неприхотливость к топливу — важные качества для машины, часто используемой вне асфальта.

Будущее — и для Legend

Инженеры АвтоВАЗа планируют адаптировать этот же мотор для более компактной трёхдверной Niva Legend. Ожидается, что такой шаг произойдёт в 2026 году, что продлит жизнь культовой модели и позволит ей соответствовать современным требованиям без кардинальной модернизации.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Кабачки в панировке с пармезаном запечённые в духовке
Еда и рецепты
Кабачки в панировке с пармезаном запечённые в духовке Аудио 
Шашлык из куриных сердечек: рецепт доведёт до гастрономического безумия
Еда и рецепты
Шашлык из куриных сердечек: рецепт доведёт до гастрономического безумия Аудио 
Пошаговый рецепт воздушного пирога на кефире с яйцами и содой
Еда и рецепты
Пошаговый рецепт воздушного пирога на кефире с яйцами и содой Аудио 
Популярное
Выглядит как море, а внутри — триллионы тонн яда: почему Чёрное опасней всех

Чёрное море — не просто курорт. Под его поверхностью скрыт ядовитый газ, способный уничтожить всё живое. Разбираемся, в чём реальная угроза.

В Чёрном море зафиксировано рекордное содержание сероводорода
Названы 7 лучших японских автомобилей, доступных в России в 2025 году
Неубиваемые, как самураи: 7 японских машин, которые не сдаются даже в России
Забудьте про шашлык из свинины: неожиданный герой мангала — проверенный способ удивить гостей
Любишь полный бак — готовься к пустому кошельку: что точно не стоит делать на АЗС
Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова Неожиданная находка в Помпеях: как один кувшин рассказал целую историю вкуса Игорь Буккер "Дом, который построил Ясен Николаевич Засурский" — что скрывает эта книга о легендарном декане факультета журналистики МГУ Юлиана Погосова
Одна нога на зебре — и штраф до 2500: ловушка, в которую попадаются даже опытные
Не сажайте укроп рядом с этим овощем — останетесь без урожая
Конкуренты для УАЗа: в Россию массово зашли пикапы с богатой базой и доступной ценой
Конкуренты для УАЗа: в Россию массово зашли пикапы с богатой базой и доступной ценой
Последние материалы
США повысили пошлины на импорт из Казахстана до 25%
Золотые визы в ОАЭ: власти Эмиратов опровергли слухи о их выдаче за стейкинг TON
Самедов назвал фаворитов клубного чемпионата мира: ПСЖ, Реал или кто-то ещё?
Динамическая карта шума от студентов РУТ: как она работает
Парижское правительство разрешило окунуться в Сену: власти впервые с 1923 года так рискнули
Почему вам не идёт красная помада — и как выбрать идеальный оттенок для ваших губ
Лисьи глазки: Яна Рудковская показала Плющенко после пластической операции
Почему садоводы поливают газон моющим средством
На ярмарке в Дортмунде установлен рекорд — 122 собаки выполнили команду одновременно
8 июля: День любви, семьи и верности, Полтавская битва и Розуэлл
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.