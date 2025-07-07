Автомобилей меньше, интереса тоже: рынок падает — ситуация с продажами

Продажи новых автомобилей в России упали на 27,6% в июне 2025 года

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Июнь 2025 года оказался непростым для российского рынка новых автомобилей: продажи сократились на 27,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В абсолютных цифрах это 90,1 тысячи проданных машин. Снижение спроса затронуло большинство крупных брендов, в том числе отечественные.

Фото: flickr by RL GNZLZ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Haval Jolion

Кто удержал позиции в топе

Несмотря на общее падение, лидером осталась Lada с результатом 24,2 тысячи автомобилей. Однако и её продажи просели на 30%. Это указывает на серьёзные колебания даже среди самых доступных и массовых моделей.

На втором месте — Haval с 9,2 тысячи проданных машин, что почти на 40% меньше, чем год назад. Третью позицию удержала Chery, реализовавшая 8,9 тысячи автомобилей. Её падение составило 34,8%.

Такой тренд характерен и для других китайских брендов, занявших в последние два года значимую долю российского рынка: высокая база прошлого года, девальвация рубля и снижение потребительской активности привели к коррекции спроса.

Какие модели оказались самыми популярными

На уровне отдельных моделей ситуация оказалась стабильнее. Безоговорочным лидером остаётся Lada Granta — 11,5 тысячи автомобилей. Вторую позицию удерживает новая Lada Vesta с результатом 5,9 тысячи машин. На третьем месте — Haval Jolion с 3,6 тысячи проданных экземпляров.

Эти три модели задают темп всему рынку и хорошо отражают предпочтения покупателей: доступность, простота обслуживания и надёжность по-прежнему в приоритете. Особенно это видно по Lada Granta, которая остаётся бестселлером уже не первый год.

Что стоит за снижением продаж

Снижение объёма рынка может быть связано с рядом факторов: насыщение автопарка за предыдущие периоды, ограниченные программы господдержки, рост цен и снижение доступности автокредитов. У некоторых автопроизводителей также возникли сложности с поставками комплектующих, что сдерживает отгрузки.

Сезонный фактор также нельзя исключать — начало лета традиционно сопровождается спадом покупательской активности. В то же время к осени возможен новый виток интереса, особенно при запуске акций или программ обновления автопарка.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

