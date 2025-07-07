Результат на Нюрбургринге вызывает ажиотаж: теперь самый быстрый среди компактных

BMW M2 CS установил рекорд круга среди компактных авто на Нюрбургринге

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Обновлённая версия BMW M2 CS совершила настоящий прорыв в мире компактных автомобилей, установив новый рекорд круга на легендарной трассе Нюрбургринг. С результатом 7 минут 25,5 секунды спортивное купе стало самым быстрым среди моделей своего сегмента, оставив позади даже более мощные и дорогие конкуренты.

Фото: commons.wikimedia by Alexandre Prevot from Nancy, France, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ BMW M2 CS

Что помогло M2 CS достичь нового уровня

Основой успеха стало комплексное обновление конструкции и технической начинки автомобиля. Под капотом разместился 3,0-литровый турбомотор, выдающий на 50 л. с. больше, чем у стандартной версии. Итоговая мощность составила 543 лошадиные силы, что позволило значительно улучшить разгонную динамику и максимальную скорость на прямых участках трассы.

Однако дело не только в мощности. Инженеры также снизили массу автомобиля на 30 килограммов за счёт использования облегчённых материалов, в том числе углепластика. А дополнительное сцепление на треке обеспечили спортивные шины Pirelli P Zero Trofeo RS — одни из самых эффективных в сегменте.

Сравнение со стандартной версией

Новый результат оказался на 13,2 секунды лучше времени стандартной BMW M2. Это огромный прогресс даже по меркам высокопроизводительных автомобилей. Отличия между машинами проявляются не только в цифрах, но и в поведении на трассе: версия CS ведёт себя увереннее в поворотах, лучше тормозит и позволяет стабильнее проходить связки на высокой скорости.

Обратная сторона рекорда

Подобные достижения не обходятся без последствий. Версия CS станет более дорогой и ограниченной в выпуске, а её специализация всё больше смещается в сторону трековой эксплуатации. Это делает автомобиль менее универсальным для повседневного использования, но в мире автоспорта такие компромиссы воспринимаются как норма.

Тем не менее, M2 CS остаётся полноценным дорожным автомобилем, и новый рекорд лишь подчёркивает возможности модели, разработанной с упором на удовольствие от вождения и техническое совершенство.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

