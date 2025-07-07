Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Макияж с эффектом загара: визажисты раскрыли пять ключевых приёмов
Японские дыни за $130: что делает их такими уникальными
Депутат Ивлев: состав переговорщиков по Украине может быть обновлён
Динамическая планка: 5 упражнений для улучшения стабилизации и силы
Кардиолог раскрыл 6 скрытых признаков сердечных проблем: одышка и потеря аппетита в списке
Германия снижает лимиты хранения газа: чем это грозит зимой
Хвост виляет — но вовсе не от радости: как одно простое действие может восстановить доверие собаки
В лесах Кентукки заработала канатная трасса над ущельем длиной 580 метров
Нижний Новгород и глушение связи: когда предел терпения будет достигнут?

Результат на Нюрбургринге вызывает ажиотаж: теперь самый быстрый среди компактных

BMW M2 CS установил рекорд круга среди компактных авто на Нюрбургринге
2:26
Авто

Обновлённая версия BMW M2 CS совершила настоящий прорыв в мире компактных автомобилей, установив новый рекорд круга на легендарной трассе Нюрбургринг. С результатом 7 минут 25,5 секунды спортивное купе стало самым быстрым среди моделей своего сегмента, оставив позади даже более мощные и дорогие конкуренты.

BMW M2 CS
Фото: commons.wikimedia by Alexandre Prevot from Nancy, France, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
BMW M2 CS

Что помогло M2 CS достичь нового уровня

Основой успеха стало комплексное обновление конструкции и технической начинки автомобиля. Под капотом разместился 3,0-литровый турбомотор, выдающий на 50 л. с. больше, чем у стандартной версии. Итоговая мощность составила 543 лошадиные силы, что позволило значительно улучшить разгонную динамику и максимальную скорость на прямых участках трассы.

Однако дело не только в мощности. Инженеры также снизили массу автомобиля на 30 килограммов за счёт использования облегчённых материалов, в том числе углепластика. А дополнительное сцепление на треке обеспечили спортивные шины Pirelli P Zero Trofeo RS — одни из самых эффективных в сегменте.

Сравнение со стандартной версией

Новый результат оказался на 13,2 секунды лучше времени стандартной BMW M2. Это огромный прогресс даже по меркам высокопроизводительных автомобилей. Отличия между машинами проявляются не только в цифрах, но и в поведении на трассе: версия CS ведёт себя увереннее в поворотах, лучше тормозит и позволяет стабильнее проходить связки на высокой скорости.

Обратная сторона рекорда

Подобные достижения не обходятся без последствий. Версия CS станет более дорогой и ограниченной в выпуске, а её специализация всё больше смещается в сторону трековой эксплуатации. Это делает автомобиль менее универсальным для повседневного использования, но в мире автоспорта такие компромиссы воспринимаются как норма.

Тем не менее, M2 CS остаётся полноценным дорожным автомобилем, и новый рекорд лишь подчёркивает возможности модели, разработанной с упором на удовольствие от вождения и техническое совершенство.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Россия лидирует по импорту ненефтяной продукции из Азербайджана. Каковы цифры?
Экономика и бизнес
Россия лидирует по импорту ненефтяной продукции из Азербайджана. Каковы цифры? Аудио 
7500 рублей штрафа за неверный манёвр: когда не следует ехать по стрелке?
Авто
7500 рублей штрафа за неверный манёвр: когда не следует ехать по стрелке? Аудио 
Лучшие автомобили до 700 тысяч рублей в 2025 году
Авто
Лучшие автомобили до 700 тысяч рублей в 2025 году Аудио 
Популярное
152 миллиона километров пустоты: Земля готовится к большому прыжку

Каждый год наша планета проходит через точку своей орбиты, известную как афелий, когда она находится на максимальном удалении от Солнца.

Наша планета готовится к космическому манёвру
Китай замедлил вращение Земли
Китай случайно замедлил вращение Земли: НАСА бьёт тревогу
Отдых у реки и неожиданные шипящие соседи: как остаться живым и не превратиться в ужин
Как превратить дом в шикарное пространство за пару дней: 7 простых шагов к уюту
Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова Неожиданная находка в Помпеях: как один кувшин рассказал целую историю вкуса Игорь Буккер "Дом, который построил Ясен Николаевич Засурский" — что скрывает эта книга о легендарном декане факультета журналистики МГУ Юлиана Погосова
Лигры, пиззли и ягулеры: 10 животных, названия которых звучат как шутка — но они существуют
Без понтов, зато с характером: машины, которые не ломаются
Без понтов, но с ресурсом: что купить на вторичке в 2025
Без понтов, но с ресурсом: что купить на вторичке в 2025
Последние материалы
Германия снижает лимиты хранения газа: чем это грозит зимой
BMW M2 CS установил рекорд круга среди компактных авто на Нюрбургринге
Хвост виляет — но вовсе не от радости: как одно простое действие может восстановить доверие собаки
В лесах Кентукки заработала канатная трасса над ущельем длиной 580 метров
Нижний Новгород и глушение связи: когда предел терпения будет достигнут?
Как вы спите после такого? Жена Петросяна в ярости из-за такси за 3000 рублей
Такой папаша: Юлия Ковальчук рассказала о поведении Чумакова в семье
Секреты борьбы с медведкой: безопасный и эффективный метод, который сработает!
Лазер против комаров: новая революция в защите от летних вредителей
Эксперимент: студенты чаще воспринимают нейтральное поведение как агрессию в жаре
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.