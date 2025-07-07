Место, где собирали BMW, готово к перезапуску — но уже с другим логотипом

После ухода немецкого автогиганта BMW из России в 2022 году производственные мощности на площадке "Автотор" в Калининграде оказались фактически заморожены. Хотя контракт формально не расторгнут, сборка машин остановлена, и завод находится в режиме ожидания. Но ситуация может кардинально измениться: к пустующим линиям проявили интерес китайские автопроизводители.
Китайские автоконцерны активно осваивают российский рынок — как в сегменте массовых моделей, так и в нише премиум. Учитывая нехватку производственных площадей и логистические ограничения, завод с готовой инфраструктурой в Калининграде представляет собой особенно привлекательный актив. Речь идёт не просто о мелкоузловой сборке: интерес включает полный цикл локализации, что может создать новые рабочие места и наладить стабильные поставки.
Локация в западной части России имеет логистические преимущества: близость к Европе, удобный доступ к морским путям и опытный персонал. Производство здесь позволяет ускорить вывод моделей на рынок и снизить зависимость от внешней сборки. Кроме того, площадка уже адаптирована под выпуск автомобилей с высоким уровнем качества и соответствует международным стандартам.
Несмотря на паузу в работе, контракт между "Автотором" и BMW формально остаётся действующим. Однако немецкая марка приостановила деятельность в России на неопределённый срок, и перспективы её возвращения выглядят туманно. Пока производственные линии простаивают, китайские игроки могут занять их, полностью или частично вытеснив прежнего партнёра.
Запуск производства китайских моделей на базе бывшего завода BMW может стать важным шагом для всего российского автопрома. Это даст новый импульс региональной экономике и поможет обеспечить стабильность на фоне глобальных изменений в отрасли. В то же время остаются юридические и технические нюансы: потребуется переоснащение, адаптация оборудования и переобучение персонала.
Если стороны договорятся, в Калининграде может стартовать выпуск новых автомобилей уже в ближайшие месяцы. Китайские бренды заинтересованы в быстром выходе на рынок, а у "Автотора" есть всё необходимое для масштабного перезапуска. Главное — достичь взаимовыгодных условий и обеспечить бесперебойную логистику комплектующих.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Каждый год наша планета проходит через точку своей орбиты, известную как афелий, когда она находится на максимальном удалении от Солнца.