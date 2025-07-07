Место, где собирали BMW, готово к перезапуску — но уже с другим логотипом

Китайские бренды рассматривают покупку простаивающих мощностей BMW в Калининграде

2:43 Your browser does not support the audio element. Авто

После ухода немецкого автогиганта BMW из России в 2022 году производственные мощности на площадке "Автотор" в Калининграде оказались фактически заморожены. Хотя контракт формально не расторгнут, сборка машин остановлена, и завод находится в режиме ожидания. Но ситуация может кардинально измениться: к пустующим линиям проявили интерес китайские автопроизводители.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexander-93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ BMW M3 (G81) Motorworld Munich 1X7A0058

Кто может прийти на место BMW

Китайские автоконцерны активно осваивают российский рынок — как в сегменте массовых моделей, так и в нише премиум. Учитывая нехватку производственных площадей и логистические ограничения, завод с готовой инфраструктурой в Калининграде представляет собой особенно привлекательный актив. Речь идёт не просто о мелкоузловой сборке: интерес включает полный цикл локализации, что может создать новые рабочие места и наладить стабильные поставки.

Почему именно Калининград

Локация в западной части России имеет логистические преимущества: близость к Европе, удобный доступ к морским путям и опытный персонал. Производство здесь позволяет ускорить вывод моделей на рынок и снизить зависимость от внешней сборки. Кроме того, площадка уже адаптирована под выпуск автомобилей с высоким уровнем качества и соответствует международным стандартам.

Что будет с брендом BMW

Несмотря на паузу в работе, контракт между "Автотором" и BMW формально остаётся действующим. Однако немецкая марка приостановила деятельность в России на неопределённый срок, и перспективы её возвращения выглядят туманно. Пока производственные линии простаивают, китайские игроки могут занять их, полностью или частично вытеснив прежнего партнёра.

Возможности и вызовы

Запуск производства китайских моделей на базе бывшего завода BMW может стать важным шагом для всего российского автопрома. Это даст новый импульс региональной экономике и поможет обеспечить стабильность на фоне глобальных изменений в отрасли. В то же время остаются юридические и технические нюансы: потребуется переоснащение, адаптация оборудования и переобучение персонала.

Перспектива перезапуска

Если стороны договорятся, в Калининграде может стартовать выпуск новых автомобилей уже в ближайшие месяцы. Китайские бренды заинтересованы в быстром выходе на рынок, а у "Автотора" есть всё необходимое для масштабного перезапуска. Главное — достичь взаимовыгодных условий и обеспечить бесперебойную логистику комплектующих.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

