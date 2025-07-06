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Опытные водители влетают в ДТП на пустом месте — вот где их подстерегает беда

Опасные ситуации на дороге, в которые попадают даже бывалые водители
2:54
Авто

Стаж вождения — не броня. Несмотря на годы за рулём, даже бывалые водители нередко становятся участниками ДТП, и причины этих аварий порой удивляют своей обыденностью. Инспектор ГАИ поделился перечнем самых частых ситуаций, в которых попадаются даже самые аккуратные автомобилисты.

Автоавария
Фото: Designed by Freepik by rorozoa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автоавария

1. Перекрёстки с подвохом

Даже опытные водители ошибаются на перекрёстках, особенно при выезде со второстепенной дороги. Порой кажется, что можно успеть "проскочить" на главную, но внезапный лихач, летящий с превышением, меняет всё. Виновным признают именно того, кто нарушил правило приоритета. Обратная ситуация — когда водитель уверен, что едет по главной, но другой участник резко выскакивает перед ним без предупреждения.

2. Перестроение и "мертвая зона"

Даже с хорошей зеркальной системой нельзя полностью исключить риск бокового столкновения при перестроении. "Мёртвая зона" может скрыть соседнее авто, особенно если оно движется на высокой скорости. Ситуация усугубляется при плохой погоде или тусклом освещении.

3. Водители без поворотников

Нередко аварии происходят из-за того, что стоящий у обочины автомобиль начинает движение без включения поворотника. Водитель сзади просто не ожидает манёвра и не успевает среагировать.

4. Опасность желтого сигнала

Желтый свет — не приглашение "успеть", а предупреждение. Однако бывалые водители, привыкшие к ритму города, часто пытаются проскочить перекресток "на грани". Это приводит к столкновениям с теми, кто начал движение на разрешающий сигнал с поперечного направления.

5. Левый поворот вслепую

При повороте налево за густым рядом машин часто не видно встречный поток. Водитель принимает решение, не убедившись в безопасности, и попадает под удар.

6. Пешеходы вне поля зрения

Передняя стойка кузова может скрывать человека, особенно в условиях плотного движения. Даже кратковременное отвлечение — и пешеход уже под колесами. Опыт тут не помогает, а, скорее, усыпляет бдительность.

7. Самоуверенность — главный враг

Самая опасная ошибка опытного водителя — вера в то, что "я всё вижу" и "всё контролирую". Привычка действовать на автомате мешает трезво оценивать ситуацию и учитывать непредсказуемость других участников движения.

Инспекторы напоминают: безопасность зависит не только от стажа, но и от внимательности, уважения к другим водителям и готовности к неожиданностям. Постарайтесь сохранять остроту реакции, даже если вы за рулём уже 20 лет.

Уточнения

Доро́жно-тра́нспортное происше́ствие (ДТП) — событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или пострадали люди или повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, либо причинён иной материальный ущерб.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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