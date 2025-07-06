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Отключили аккумулятор неправильно — попали на дорогостоящий ремонт: так ошибаются почти все

Какую клемму снимать первой при отключении аккумулятора
2:33
Авто

Кажется, что отключить аккумулятор — дело простое: выкрутил гайку, снял клемму и всё. Но если перепутать порядок действий, можно получить не просто сбой в системе, а серьёзные проблемы с электроникой. Особенно это касается современных автомобилей с "умной" начинкой. Автоэлектрик объяснил, какую клемму отключать первой, чтобы не навредить машине.

Автомобильный аккумулятор
Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автомобильный аккумулятор

Почему порядок имеет значение

Аккумулятор подключён к электросети автомобиля через две клеммы: плюсовую и минусовую. Минус — это "масса", соединённая с кузовом. Плюс — источник питания для всех потребителей. И если в первую очередь вы снимете плюсовую клемму, а инструмент при этом коснётся кузова, произойдёт короткое замыкание. В лучшем случае — сгорит предохранитель, в худшем — электроника, блок управления или даже жгут проводки.

Что может пойти не так

В бюджетных автомобилях последствия кажутся незначительными: сбиваются настройки мультимедиа, обнуляются часы, радио теряет сохранённые станции. Но если речь идёт о премиум-моделях — Mercedes-Benz, BMW, Audi или Porsche — всё намного серьёзнее. В этих системах блок управления может воспринять резкое отключение аккумулятора как попытку взлома. Итог — блокировка и дорогостоящий визит к дилеру, где потребуется специализированное программное оборудование.

Как правильно отключать и подключать клеммы

Автоэлектрики дают простой, но важный совет:

При отключении:

  1. Сначала — минусовая клемма.

  2. Затем — плюсовая.

При подключении:

  1. Сначала — плюсовая.

  2. Потом — минусовая.

После подключения желательно проверить надёжность крепления клемм, чтобы избежать искрения. Также нужно заново настроить часы, радио и другие функции, которые могли сбиться.

Дополнительные советы

  • Перед работой убедитесь, что зажигание выключено.

  • Не прикасайтесь одновременно к обеим клеммам — особенно металлическими предметами.

  • Используйте ключ с изолированной ручкой — это защитит от случайного замыкания.

  • Если аккумулятор меняете на новый, проверьте, совместим ли он по ёмкости и полярности с вашим авто.

Также стоит помнить: если вы не уверены в своих действиях — лучше доверить работу профессионалам. Ошибка с аккумулятором может обернуться не только потраченными деньгами, но и потерянным временем.

Уточнения

Электрический аккумулятор — вторичный химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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