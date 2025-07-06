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Вытираете пыль, а она возвращается через час? Причина в салоне — и вы о ней не знали

Почему пластик в авто притягивает пыль и как с этим бороться
2:52
Авто

Кажется, вы только что выехали с автомойки — а уже через несколько часов передняя панель снова покрыта серым налётом. Знакомо? Такое ощущение, будто машина сама притягивает пыль. И, как выяснилось, отчасти так и есть: пластик действительно "магнитит" пыль, особенно в сухую и жаркую погоду.

Мойка машины
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Мойка машины

Но выход есть, и он проще, чем кажется. Об этом рассказал владелец сети автомоек, поделившись лайфхаком, который может продлить ощущение "свежей" машины внутри на недели.

Почему пластик притягивает пыль

Большинство элементов интерьера автомобиля — панели, торпедо, дверные вставки — сделаны из пластика, который легко электризуется. Это и становится причиной быстрого накопления пыли. Электростатическое притяжение втягивает мелкие частицы из воздуха, и они оседают ровным слоем даже после глубокой чистки.

Особенно заметна пыль на тёмных или глянцевых поверхностях, которые становятся тусклыми и выглядят неопрятно уже на следующий день после уборки.

Как бороться с пылью эффективно

Ключ к решению проблемы — полироль с антистатическим эффектом. Это средство не просто придаёт пластику блеск, но и создает на поверхности плёнку, отталкивающую пыль и грязь. Обрабатывать салон нужно сразу после мойки, до того как пластик успеет накопить заряд и "поймать" частички пыли.

Антистатик выпускается в виде пены или аэрозоля, наносится обычной микрофиброй и быстро впитывается. Приятный бонус — средство скрывает мелкие царапины и оживляет потускневшие детали.

Обрабатываем не только салон

Полироль с антистатиком можно использовать не только внутри автомобиля. Неокрашенные пластиковые элементы кузова — бампера, накладки на зеркалах, молдинги — тоже выигрывают от такой обработки. Они не только становятся чище визуально, но и дольше не теряют внешний лоск.

Средство продаётся практически в любом автомагазине и стоит недорого. Эффект держится от одной до трёх недель — в зависимости от состава и условий эксплуатации. Некоторые полироли дают матовое покрытие, другие — глянцевое. Выбор зависит от предпочтений владельца.

Советы по применению

  • Наносите полироль только на чистую и сухую поверхность.

  • Не используйте избыточное количество — лишняя пена может оставлять разводы.

  • При работе в салоне обязательно проветривайте авто, особенно если средство с запахом.

Профессиональные клинеры рекомендуют не пренебрегать регулярной обработкой: со временем антистатический эффект усиливается и пыль действительно начинает оседать значительно медленнее.

Уточнения

Пыль — мелкие твёрдые частицы органического или минерального происхождения.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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