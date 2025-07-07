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Новый флагман: BMW M создаёт лимитированный автомобиль мечты

BMW M готовит автомобиль мечты для коллекционеров: что известно
2:42
Авто

M Division BMW официально подтвердила, что работает над новым проектом, ориентированным на коллекционеров и фанатов эксклюзивных моделей. Новый автомобиль станет наследником Skytop и Speedtop, а также продолжит серию успешных малосерийных выпусков вроде BMW 3.0 CSL, каждый из которых был продан по цене около $750 000.

BMW M2 CS
Фото: commons.wikimedia by Alexandre Prevot from Nancy, France, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
BMW M2 CS

Об этом проекте рассказала Сильвия Нойбауэр, вице-президент BMW M, подчеркнув, что разработка уже одобрена и будет реализована на базе существующего шасси BMW. Это значит, что полноценный суперкар пока исключён, но уникальный дизайн и спецкомплектация — гарантированы.

Ещё в 2015 году F82 M4 GTS воспринимался скорее как футуристический концепт, чем как реальный дорожный автомобиль. Сегодня ситуация изменилась: коллекционные модели BMW обрели устойчивый спрос и стали частью стратегии премиум-сегмента. Успешный выпуск Skytop и продажа всех экземпляров CSL подтверждают готовность рынка к таким автомобилям.

Пока точных данных о модели нет, обсуждаются несколько направлений развития:

Замена 8 Series — наиболее вероятный вариант, учитывая окончание жизненного цикла текущего поколения
Слияние 4 и 8 Series в новую 6 Series — инсайдеры предполагают, что BMW готовит единый класс с гибкой архитектурой
В любом случае модель будет ограниченной серии, рассчитанной на статус, коллекционную ценность и визуальный эффект, а не массовый рынок.

Создание автомобиля такого уровня связано с финансовыми и репутационными рисками. Среди них:

  • Ошибочный тайминг выхода модели
  • Переоценка стоимости и возможная реакция рынка
  • Сотрудничество с внешними компаниями — примеры совместных проектов с Lamborghini в прошлом показали, что не всякая синергия полезна

BMW старается избежать этих ошибок, делая упор на собственные платформы, технологии и дизайн.

Проект находится в активной фазе подготовки, и хотя деталей пока мало, ясно одно: BMW M продолжает укреплять свою репутацию как создателя редких, эмоциональных и мощных автомобилей. Ожидается, что в течение ближайших лет мы узнаем больше — возможно, уже в 2026 году.

До официального анонса остаётся лишь наблюдать — и надеяться, что "автомобиль мечты" действительно станет иконой для коллекционеров будущего.

Уточнения

BMW G82 — второе поколение BMW M4. Было представлено в сентябре 2020 года. Одновременно с запуском новой модели с производства была снята предыдущая F82.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Куратор Игорь Моржаретто
*
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