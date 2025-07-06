Polestar 7: самый важный внедорожник от Volvo и Polestar

Volvo Cars и её премиальный электрический бренд Polestar объявили о совместной разработке нового флагманского внедорожника Polestar 7. Эта модель станет одной из самых важных в портфеле обеих компаний и символом перехода к новому этапу электромобильной эры.
Polestar 7 будет производиться на строящемся заводе Volvo в Кошице (Словакия). Этот завод, запуск которого намечен на 2028 год, станет важным промышленным узлом — его мощность составит 250 000 электрических автомобилей в год.
Polestar 7 будет построен на технологической архитектуре нового поколения, общей с Volvo EX60 и другими будущими моделями бренда.
Ожидаются:
Таким образом, Polestar 7 станет технологическим мостом между различными поколениями электрокаров и максимально адаптированным под разные рынки.
Polestar с момента своего основания работает по глобальной стратегии распределённого производства. У бренда нет одного национального центра:
Следующими в очереди станут модели Polestar 5 и Polestar 6 — спортивные и нишевые решения, отличающиеся мощными аккумуляторами 5-й серии и более агрессивным дизайном. Ожидается, что они будут производиться в меньших объёмах, оставаясь имиджевыми проектами для энтузиастов и коллекционеров. Места производства пока не названы, но вектор на премиальность и технологическое лидерство сохраняется.
Polestar — шведский автомобильный бренд, основанный в 1996 году как Flash Engineering. Позже компания была переименована в Polestar Racing, а затем приобретена в 2015 году компанией Volvo Cars.
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