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Polestar 7: самый важный внедорожник от Volvo и Polestar

Электрическая синергия: Polestar и Volvo объединяют усилия
2:25
Авто

Volvo Cars и её премиальный электрический бренд Polestar объявили о совместной разработке нового флагманского внедорожника Polestar 7. Эта модель станет одной из самых важных в портфеле обеих компаний и символом перехода к новому этапу электромобильной эры.

Polestar 4
Фото: Wikipedia by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Polestar 4

Polestar 7 будет производиться на строящемся заводе Volvo в Кошице (Словакия). Этот завод, запуск которого намечен на 2028 год, станет важным промышленным узлом — его мощность составит 250 000 электрических автомобилей в год.

Polestar 7 будет построен на технологической архитектуре нового поколения, общей с Volvo EX60 и другими будущими моделями бренда.

Ожидаются:

  • Электромоторы и аккумуляторы нового поколения
  • Инновационные технологии сборки, включая cell-to-body (интеграция батареи в структуру кузова)
  • Mega-casting — укрупнённое литьё, как у Tesla, для повышения прочности и упрощения производства
  • Современный программный стек, используемый в моделях Polestar 3, Volvo EX90, EX60 и ES90

Таким образом, Polestar 7 станет технологическим мостом между различными поколениями электрокаров и максимально адаптированным под разные рынки.

Polestar с момента своего основания работает по глобальной стратегии распределённого производства. У бренда нет одного национального центра:

  • Polestar 1 — Китай (Чэнду)
  • Polestar 2 — Китай, на заводе Volvo
  • Polestar 3 — Южная Каролина (США), платформа SPA2 от Volvo EX90
  • Polestar 4 — Китай и Южная Корея (поставки на рынок США)
  • Polestar 7 вписывается в этот подход, появляясь в Европе, укрепляя позиции марки на ключевом континенте.

Следующими в очереди станут модели Polestar 5 и Polestar 6 — спортивные и нишевые решения, отличающиеся мощными аккумуляторами 5-й серии и более агрессивным дизайном. Ожидается, что они будут производиться в меньших объёмах, оставаясь имиджевыми проектами для энтузиастов и коллекционеров. Места производства пока не названы, но вектор на премиальность и технологическое лидерство сохраняется.

Уточнения

Polestar — шведский автомобильный бренд, основанный в 1996 году как Flash Engineering. Позже компания была переименована в Polestar Racing, а затем приобретена в 2015 году компанией Volvo Cars.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Куратор Игорь Моржаретто
*
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