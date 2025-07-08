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Ближний свет больше не включают днём: камера не видит, инспектор не наказывает

Ближний свет днём по-прежнему обязателен: ПДД 2025 и штраф 500 рублей
4:21
Авто

Ближний свет в светлое время суток по закону обязателен, но на практике большинство игнорируют это правило. Формально ничего не изменилось, но по факту — многое.

Fisker Ocean
Фото: commons.wikimedia.org by Calreyn88, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Fisker Ocean

Что предусматривает закон

Согласно пункту 19.5 Правил дорожного движения, ближний свет должен быть включён при движении автомобиля днём. Основное назначение — улучшение видимости транспортного средства другими участниками движения. Особенно это актуально на загородных трассах, при теневой освещённости, плохих погодных условиях и при перепадах яркости.

Норматив сохраняется, а штраф за его нарушение предусмотрен статьёй 12.20 КоАП РФ — 500 рублей.

Почему большинство игнорирует это требование

Несмотря на прямую норму, на дорогах всё чаще встречаются автомобили без включённого ближнего света. Причины этому можно выделить три.

Причина №1: Наличие штрафа не означает неотвратимость наказания

Пункт закона действует, но фактически к нему относятся как к формальности. Подобные нарушения редко становятся объектом контроля со стороны инспекторов. Приоритет отдаётся нарушениям, напрямую связанным с аварийностью: превышению скорости, проезду на запрещающий сигнал светофора и выезду на встречную полосу.

Отсутствие систематического контроля формирует у водителей ощущение безнаказанности.

Причина №2: Камеры не фиксируют нарушение — либо фиксируют с ошибками

Попытки автоматической фиксации движения без включённого ближнего света предпринимались, однако их массовое внедрение не состоялось. Причина — высокая доля ложных срабатываний: в более чем 50% случаев камеры некорректно интерпретировали наличие света из-за бликов, дневных ходовых огней (DRL) или цветовых искажений.

В результате фиксация таких нарушений осталась в зоне ручного контроля, который применяется избирательно.

Причина №3: Отсутствие привычки или осознанный отказ

Многие водители не включают ближний свет по разным причинам:

  • забывают включить вручную после смены автомобиля с автоматическим режимом фар;

  • не считают включение света необходимым в условиях хорошей видимости;

  • намеренно экономят ресурс ламп, опасаясь их износа.

Такие действия чаще вызваны либо отсутствием осведомлённости, либо бытовыми убеждениями.

Использование DRL — альтернатива ближнему свету

Некоторые автомобили оснащаются дневными ходовыми огнями, включающимися автоматически. Однако по требованиям ПДД, DRL не всегда приравниваются к ближнему свету. Они должны соответствовать нормам яркости и угла направленности. Если соответствие не подтверждено производителем, ближний свет обязан включаться вручную.

Экономия ламп как аргумент — миф или реальность

Срок службы современных источников света (галоген, ксенон, LED) составляет сотни часов. Во многих автомобилях DRL работают на отдельных светодиодах, не влияя на ресурс ближнего света. Таким образом, отказ от включения света ради "экономии" не оправдан, особенно с учётом потенциального штрафа.

Что актуально в 2025 году

  • Ближний свет днём остаётся обязательным.

  • Штраф за нарушение установлен — 500 рублей.

  • Фактический контроль осуществляется нерегулярно.

  • Камеры не фиксируют массово, но технологии продолжают развиваться.

  • DRL допускаются только при условии соответствия нормативам.

  • В большинстве случаев отказ от включения связан с привычкой или недооценкой последствий.

Стоит ли включать ближний свет днём

С точки зрения соблюдения правил, безопасности и здравого смысла — включение ближнего света днём остаётся актуальным. Это снижает риск аварийной ситуации, позволяет избежать ненужного внимания со стороны контролирующих органов и не требует дополнительных усилий или затрат.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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