Шагнул или просто стоит? Новые ПДД превращают зебру в минное поле

Новые правила для водителей и пешеходов на зебре

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Ситуация до боли знакомая: пешеход у перехода, но будто замер в раздумьях. Водитель тормозит, сзади гудят — а надо ли было вообще уступать?

Фото: unsplash.com by Henrique Félix, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушки на улице

С 2023 года в ПДД начали вносить точечные, но важные изменения. И теперь однозначного ответа "кто кому и когда должен" стало больше — но вопросов всё ещё хватает. Особенно у тех, кто живёт по памяти из "правил 2007 года". Разберёмся по-человечески, без юридического занудства.

Как было раньше

Ранее правила звучали просто: водитель должен уступить пешеходу, если тот переходит дорогу по нерегулируемому переходу.

И вот тут начиналась каша. А если пешеход стоит? Думает? Смотрит в телефон? Или просто топчется у края — это "переходит" или ещё нет?

Кто-то тормозил заранее, другие гнали до последнего. А потом — аварии, суды и "по настроению" трактовки инспектора. Всё это делало ситуацию на "зебре" одной из самых спорных на дороге.

Что изменили в 2023–2025 годах

С 1 марта 2023 года формулировку в ПДД расширили. Теперь водитель обязан уступить не только тому, кто уже вступил на переход, но и пешеходу, который явно выразил намерение пересечь дорогу.

Ключевое слово — явно. Это и стало новым ориентиром для водителей. Теперь даже если человек ещё не на проезжей части, но видно, что он собирается идти — нужно тормозить.

Что такое "явно выразил"

Это не магия. Это простые признаки, на которые инспекторы ориентируются:

человек подошёл вплотную к переходу;

остановился и посмотрел в сторону машин;

сделал шаг с тротуара;

взял ребёнка за руку и двинулся вперёд;

даже жест рукой может считаться "намерением".

А вот если человек в телефоне, болтает с другом или просто стоит на обочине без признаков движения — уступать не обязан. Хотя в реальности лучше притормозить — не ради галочки, а ради спокойствия.

Светофор есть — всё по сигналу

На регулируемых переходах всё просто: зелёный для пешехода — иди, красный — стой. Нарушения караются штрафами:

Пешеход на красный — 500 рублей

Водитель на красны - 1000 рублей, а за создание помех — возможно даже лишение прав

Если пешеход пошёл на зелёный, а водитель решил "успеть проскочить" — виноват водитель, без вариантов.

Пешеходам теперь тоже прилетает

В последние годы усилилось внимание и к поведению пешеходов. И это не шутки — штрафуют всё чаще, особенно в городах.

Вот за что реально можно получить штраф:

перешёл дорогу в неположенном месте — 500 рублей;

вышел на переход, не оценив обстановку — могут признать частично виновным;

прошёл на красный — те же 500 рублей.

А если из-за пешехода произошло ДТП — он может не получить компенсацию, если признают, что он тоже нарушил.

Камеры и видеофиксация

Пока камеры на улицах не фиксируют автоматом неуступку пешеходу. Но! Если есть видео с регистратора или городской камеры — его используют как доказательство.

Особенно если водитель утверждает, что "пешеход выскочил", а видео показывает, как тот заранее подошёл и посмотрел.

Кто виноват при ДТП на "зебре"

Чаще всего — водитель. Правила обязывают уступать, а не "ждать, пока он вступит на переход".

Но бывают исключения:

пешеход внезапно выбежал;

появился из-за припаркованных машин;

шёл в наушниках, не глядя по сторонам.

В таких случаях виновным могут признать и пешехода. Иногда — частично. Но суд разбирает каждую ситуацию отдельно.

А если перехода нет

Тогда действуют другие правила: пешеход обязан переходить дорогу, убедившись в безопасности. А водитель — принять меры, чтобы не сбить человека. Но формально уступать — не обязан.

То есть если кто-то перебегает трассу вне перехода, и вы не успели затормозить — вина может лечь не на вас. Но доказывать это придётся.

Как вести себя, чтобы не попасть

Вот простой чек-лист:

Если ты за рулём — тормози, если пешеход хотя бы приблизился к зебре.

Если ты пешеход — не будь "телефонным зомби". Даже если ты прав — это не спасает от травм.

Будь особенно внимателен у школ, остановок и парков . Дети часто бегают, не глядя.

Если сомневаешься — уступи. В спорной ситуации инспектор будет на стороне пешехода.

Уточнения

Пра́вила доро́жного движе́ния (ПДД) — свод правил, регулирующих обязанности участников дорожного движения (водителей транспортных средств, пассажиров, пешеходов и так далее), а также технические требования, предъявляемые к транспортным средствам для обеспечения безопасности дорожного движения.



