Эта марка снова удивила: показала меньше всех поломок в 2025 году

Никаких фантазий, только сухая статистика: в среднем у каждой новой машины — 184 поломки на 100 автомобилей. Но одна марка смогла вырваться вперёд, показав результат, к которому не смог приблизиться никто из конкурентов.
В глобальном рейтинге надёжности новых машин 2025 года, который был составлен на основе свежего исследования J. D. Power, лучшей по количеству проблем стала Nissan. Причём речь не о премиальном сегменте, а о массовом рынке — там, где ходят настоящие "рабочие лошадки", а не машины для выходного дня.
В этом году сразу несколько автомобилей Nissan оказались в топе по надёжности. Вот самые яркие представители:
Nissan Altima — признан лучшим среди всех среднеразмерных моделей.
Nissan Sentra — возглавил рейтинг в классе компактных автомобилей.
Nissan Rogue, Frontier и Pathfinder — вошли в тройку лучших в своих сегментах.
Методика простая и жёсткая: в течение первых 90 дней владения фиксируются все проблемы, с которыми сталкиваются владельцы. Чем меньше поломок — тем выше рейтинг. И хотя сама идея может показаться формальной, на деле она очень точно показывает, с каким "удовольствием" водители сталкиваются при первом знакомстве с машиной.
В 2025 году чаще всего жаловались на сенсорные экраны, мультимедийные системы и прочую электронику. Это уже устойчивая тенденция последних лет — электроника в автомобилях усложняется быстрее, чем её успевают доводить до ума.
Интересная деталь исследования: больше всего проблем было у автомобилей с "зелёными" технологиями. В среднем:
Plug-in-гибриды — 237 проблем на 100 машин,
Электрокар — 212,
Обычные гибриды — 196,
Бензиновые авто — 184.
То есть, чем сложнее технология — тем выше вероятность, что она подведёт.
Победа Nissan — не разовая удача. Производитель давно фокусируется на том, чтобы не перегружать автомобили лишним функционалом, а использовать отточенные платформы и проверенные решения. Это особенно видно на фоне того, как некоторые конкуренты буквально бросают покупателей на амбразуру новых технологий.
Nissan Motor Co., Ltd. (яп. 日産自動車株式会社 ниссан дзидо:ся кабусикигайся) — японский автопроизводитель, один из крупнейших в мире. Компания основана в 1933 году. Штаб-квартира находится в городе Иокогама. Входит в Альянс Renault–Nissan–Mitsubishi.
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