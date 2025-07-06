Не чинить, а загустить: старый трюк с маслом, который спасает двигатели от смерти

На вторичном рынке автомобилей с пробегом всё чаще наблюдается тенденция: вместо рекомендуемого 5W-30 начинают заливать 5W-40. Причина — не мода, а здравый смысл. Переход на более вязкое масло оказывается полезным в ряде случаев. Однако важно понимать, когда такая замена оправдана, а когда — нет.
Обозначение 5W-30 расшифровывается следующим образом:
"5W — способность масла оставаться текучим при низких температурах;
"30" — вязкость при рабочей температуре.
Чем выше второе число, тем гуще смазка. Густое масло образует более плотную масляную плёнку, способную дольше сохраняться на стенках цилиндров и обеспечивать лучшую защиту двигателя.
При пробеге свыше 150-200 тысяч километров агрегат теряет часть изначальных характеристик:
Снижается компрессия;
Увеличивается расход масла;
Повышается шумность работы.
В таких случаях более вязкое масло удерживается в цилиндрах дольше, снижает утечки, уменьшает "масложор" и компенсирует внутренний износ. Особенно заметен эффект в двигателях, где износ уплотнений и колец уже ощутим.
Производители моторных масел и автоконцерны не зря указывают точные характеристики смазочных материалов. Масляные каналы, насосы и другие компоненты рассчитываются под определённую вязкость. Превышение допустимого показателя может привести к:
Недостаточной циркуляции;
Перегреву отдельных узлов;
Повышенному износу при высоких нагрузках.
Густое масло хуже справляется на высоких оборотах, особенно в холодную погоду. Это важно учитывать, если двигатель эксплуатируется в агрессивном режиме.
Переход на более вязкое масло допустим в следующих случаях:
Большой пробег (150 тыс. км и выше);
Увеличенный расход масла;
Падение компрессии;
Отсутствие агрессивной эксплуатации.
Рекомендуется поднимать вязкость не более чем на один класс по SAE. Например:
0W-20 → 0W-30
5W-30 → 5W-40
Некоторые производители прямо указывают такую возможность в документации — особенно для регионов с тёплым климатом или при значительном износе мотора.
Моторные масла — жидкости, масла, применяемые главным образом для охлаждения и снижения трения между движущимися деталями поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания.
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