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Не чинить, а загустить: старый трюк с маслом, который спасает двигатели от смерти

При каком пробеге стоит переходить с 5W-30 на 5W-40
2:41
Авто

На вторичном рынке автомобилей с пробегом всё чаще наблюдается тенденция: вместо рекомендуемого 5W-30 начинают заливать 5W-40. Причина — не мода, а здравый смысл. Переход на более вязкое масло оказывается полезным в ряде случаев. Однако важно понимать, когда такая замена оправдана, а когда — нет.

Моторное масло
Фото: Designed by Freepik by aleksandarlittlewolf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Моторное масло

Что обозначают цифры на канистре

Обозначение 5W-30 расшифровывается следующим образом:

  • "5W — способность масла оставаться текучим при низких температурах;

  • "30" — вязкость при рабочей температуре.

Чем выше второе число, тем гуще смазка. Густое масло образует более плотную масляную плёнку, способную дольше сохраняться на стенках цилиндров и обеспечивать лучшую защиту двигателя.

Почему возникает необходимость в переходе на 5W-40

При пробеге свыше 150-200 тысяч километров агрегат теряет часть изначальных характеристик:

  • Снижается компрессия;

  • Увеличивается расход масла;

  • Повышается шумность работы.

В таких случаях более вязкое масло удерживается в цилиндрах дольше, снижает утечки, уменьшает "масложор" и компенсирует внутренний износ. Особенно заметен эффект в двигателях, где износ уплотнений и колец уже ощутим.

В чём опасность самостоятельного перехода

Производители моторных масел и автоконцерны не зря указывают точные характеристики смазочных материалов. Масляные каналы, насосы и другие компоненты рассчитываются под определённую вязкость. Превышение допустимого показателя может привести к:

  • Недостаточной циркуляции;

  • Перегреву отдельных узлов;

  • Повышенному износу при высоких нагрузках.

Густое масло хуже справляется на высоких оборотах, особенно в холодную погоду. Это важно учитывать, если двигатель эксплуатируется в агрессивном режиме.

Когда замена будет уместной

Переход на более вязкое масло допустим в следующих случаях:

  • Большой пробег (150 тыс. км и выше);

  • Увеличенный расход масла;

  • Падение компрессии;

  • Отсутствие агрессивной эксплуатации.

Рекомендуется поднимать вязкость не более чем на один класс по SAE. Например:

  • 0W-20 → 0W-30

  • 5W-30 → 5W-40

Некоторые производители прямо указывают такую возможность в документации — особенно для регионов с тёплым климатом или при значительном износе мотора.

Уточнения

Моторные масла — жидкости, масла, применяемые главным образом для охлаждения и снижения трения между движущимися деталями поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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