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Только 70 Speedtop и 22 M Coupe в Estoril Blue: эксклюзив на дорогах

Современное перерождение M Coupe: BMW Speedtop
2:43
Авто

BMW вновь обращается к наследию модели M Coupe, представив концепт Speedtop и универсальное купе — свежие взгляды на культовый силуэт "clown shoe".

BMW Z3M Coupe
Фото: commons.wikimedia by Kieran White from Manchester, England, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
BMW Z3M Coupe

Обе модели, дебютировавшие в 2023 году, сохраняют знаковую форму с вытянутой крышей и двухдверной архитектурой, вызывая ностальгию у фанатов бренда.

Особого внимания заслуживает Speedtop — автомобиль, который станет эксклюзивом уже с момента выпуска. Всего планируется производство лишь 70 экземпляров, и каждый из них будет стоить около 500 000 долларов. Это не просто автомобиль, а коллекционный арт-объект с ДНК M-серии, обращённый к будущему.

Возвращение иконы: BMW M Coupe 2002 года

На фоне инноваций Speedtop интерес вызывает и альтернатива — оригинальный BMW M Coupe 2002 года, который продается за гораздо более скромные 77 000 долларов. Он выполнен в редкой расцветке Estoril Blue Metallic с кожаным салоном Nappa в черно-синих тонах. Всего таких автомобилей было выпущено 22 экземпляра, и этот — с удивительно низким пробегом всего 7000 миль.

Классика в идеальном состоянии

Несмотря на возраст, автомобиль находится в отличном состоянии. Проведён лёгкий апдейт: заменены зеркало заднего вида и ручка КПП, при этом оригинальные элементы — 17-дюймовые диски, аналоговые приборы и бизнес-магнитола BMW — сохранены в первозданном виде. Климат-контроль работает через три простых физически ощутимых блока — никакой избыточной электроники, только механика и функциональность.

Механика, которая вдохновляет

Под капотом — легендарный 3,2-литровый рядный двигатель S54, выдающий 315 лошадиных сил и 258 фунт-фут крутящего момента. В паре с ним работает пятиступенчатая механика и дифференциал повышенного трения, доставляя водителю чистое удовольствие от вождения. Все жидкости, включая моторное масло и трансмиссионные, были недавно заменены — автомобиль готов к дороге.

Истинная редкость и чистое происхождение

Этот экземпляр имеет чистый CarFax-отчёт и калифорнийский титул, подтверждающий его безупречную историю. Он олицетворяет дух "старой школы" BMW: мощность, точная механика и уникальное ощущение управления, которое не передаёт ни одна современная модель.

Уточнения

BMW AG — немецкий производитель автомобилей, мотоциклов, двигателей, а также велосипедов.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Куратор Игорь Моржаретто
*
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