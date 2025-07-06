Киану Ривз снимает документальный сериал о Cadillac в Формуле-1

За кулисами Формулы-1: эксклюзив от Киану Ривза

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Голливудская звезда Киану Ривз снова удивляет публику: на этот раз он стал рассказчиком и исполнительным продюсером документального сериала, посвящённого выходу Cadillac в Формулу-1.

Фото: flickr by Правительство штата Сан-Паулу, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Киану Ривз

Проект, создаваемый при поддержке продюсерской компании KR+SH и совместно с Brawn GP, обещает раскрыть закулисье амбициозного американского проекта, который строится с чистого листа.

В условиях, когда интерес к Формуле-1 стремительно растёт в США, появление национального бренда на мировом гоночном треке становится не просто спортивным событием, а символом новой эры. Cadillac не выкупает чужую команду и не занимается ребрендингом — команда создаётся "с нуля". Это означает строительство собственной базы, найм персонала, разработку технологий и становление уникального гоночного ДНК.

Производственные мощности будущей команды уже расположены в двух странах: в городе Фишерс (штат Индиана, США) и в Сильверстоуне (Великобритания) — культовом месте для любого фаната F1. На сегодняшний день в проект уже вовлечено около 400 специалистов из планируемых 600. В 2026 году команда дебютирует с моторами Ferrari, однако уже к 2028-2029 году планируется переход на собственную силовую установку.

Документальный сериал, который, по слухам, может выйти на одной из крупных платформ вроде Disney+, Netflix или Amazon Prime, расскажет о финансовых и инженерных вызовах, с которыми сталкиваются создатели команды. Камеры проекта получат эксклюзивный доступ к процессу переговоров, найму пилотов, техническим решениям, а также к деталям, скрытым от широкой публики.

Пока не раскрыты ливрея команды и имена гонщиков, но ожидается, что сериал станет источником инсайдерской информации. Создатели обещают не только показать красивые кадры и драматургию, но и затронуть политические аспекты участия новой команды в таком закрытом и конкурентном мире, как Формула-1. Среди них — длительные переговоры с руководством чемпионата, одобрение заявки и борьба за доступ к призовому фонду.

Появление Cadillac в паддоке F1 можно сравнить с вызовом устоявшимся традициям. Это шаг, за которым стоит амбициозная цель — доказать, что американские технологии и подход к автоспорту способны конкурировать с европейскими грандами. А благодаря Киану Ривзу зрители увидят эту историю не как рекламную кампанию, а как живое и драматичное путешествие в мир большого спорта.

Уточнения

Киа́ну Чарльз Ривз (англ. Keanu Charles Reeves; род. 2 сентября 1964, Бейрут, Ливан) — канадский актёр кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссёр, кинопродюсер и музыкант (бас-гитарист).

