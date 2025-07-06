Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секреты семейной жизни: как Амаль Клуни и Джордж Клуни сохраняют счастье вместе
Тюменские семьи стали чаще выбирать ежемесячные выплаты из маткапитала
Новосибирские генетики приручили лис: животные ведут себя как щенки
Карманные расходы на курортах: где в России отдыхать дороже всего
Юный ученый смог вернуть голос немым людям
Маленький кусочек — большие последствия: как 30 граммов халвы влияют на ваше тело
Этот продукт заменил курицу: рассказываем о полезных свойствах недооценённого источника белка
ЦБ предупредил о риске потери жилья при рассрочке от застройщика
Фитнес дома: как сэкономить время и деньги без потери качества тренировок.

Киану Ривз снимает документальный сериал о Cadillac в Формуле-1

За кулисами Формулы-1: эксклюзив от Киану Ривза
2:49
Авто

Голливудская звезда Киану Ривз снова удивляет публику: на этот раз он стал рассказчиком и исполнительным продюсером документального сериала, посвящённого выходу Cadillac в Формулу-1.

Киану Ривз
Фото: flickr by Правительство штата Сан-Паулу, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Киану Ривз

Проект, создаваемый при поддержке продюсерской компании KR+SH и совместно с Brawn GP, обещает раскрыть закулисье амбициозного американского проекта, который строится с чистого листа.

В условиях, когда интерес к Формуле-1 стремительно растёт в США, появление национального бренда на мировом гоночном треке становится не просто спортивным событием, а символом новой эры. Cadillac не выкупает чужую команду и не занимается ребрендингом — команда создаётся "с нуля". Это означает строительство собственной базы, найм персонала, разработку технологий и становление уникального гоночного ДНК.

Производственные мощности будущей команды уже расположены в двух странах: в городе Фишерс (штат Индиана, США) и в Сильверстоуне (Великобритания) — культовом месте для любого фаната F1. На сегодняшний день в проект уже вовлечено около 400 специалистов из планируемых 600. В 2026 году команда дебютирует с моторами Ferrari, однако уже к 2028-2029 году планируется переход на собственную силовую установку.

Документальный сериал, который, по слухам, может выйти на одной из крупных платформ вроде Disney+, Netflix или Amazon Prime, расскажет о финансовых и инженерных вызовах, с которыми сталкиваются создатели команды. Камеры проекта получат эксклюзивный доступ к процессу переговоров, найму пилотов, техническим решениям, а также к деталям, скрытым от широкой публики.

Пока не раскрыты ливрея команды и имена гонщиков, но ожидается, что сериал станет источником инсайдерской информации. Создатели обещают не только показать красивые кадры и драматургию, но и затронуть политические аспекты участия новой команды в таком закрытом и конкурентном мире, как Формула-1. Среди них — длительные переговоры с руководством чемпионата, одобрение заявки и борьба за доступ к призовому фонду.

Появление Cadillac в паддоке F1 можно сравнить с вызовом устоявшимся традициям. Это шаг, за которым стоит амбициозная цель — доказать, что американские технологии и подход к автоспорту способны конкурировать с европейскими грандами. А благодаря Киану Ривзу зрители увидят эту историю не как рекламную кампанию, а как живое и драматичное путешествие в мир большого спорта.

Уточнения

Киа́ну Чарльз Ривз (англ. Keanu Charles Reeves; род. 2 сентября 1964, Бейрут, Ливан) — канадский актёр кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссёр, кинопродюсер и музыкант (бас-гитарист).

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Прокачай мозг с удовольствием: этот чай оказался чудодейственным
Наука и техника
Прокачай мозг с удовольствием: этот чай оказался чудодейственным Аудио 
Гиена и человек: что связывает повадки хищников с эволюцией людей
Домашние животные
Гиена и человек: что связывает повадки хищников с эволюцией людей Аудио 
Жительница России рассказала, как сделала органайзер из старых полотенец
Недвижимость
Жительница России рассказала, как сделала органайзер из старых полотенец Аудио 
Популярное
Океан светится по ночам — и это очень плохой знак: начинается что-то необратимое

Океаны светятся зелёным, но за этим красивым явлением скрывается разрушительный процесс, меняющий морские экосистемы. Учёные бьют тревогу.

Воды залива Омана теряют кислород из-за вспышки Noctiluca scintillans
Гиена и человек: что связывает повадки хищников с эволюцией людей
Хищник в маске шута: за что гиен боятся и презирают даже в животном мире
Кошки, которые преданнее собак: не отпускают даже ночью, не отходят даже в обиде
Без химии и лимона: муравьи исчезнут за пару применений
Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова Неожиданная находка в Помпеях: как один кувшин рассказал целую историю вкуса Игорь Буккер "Дом, который построил Ясен Николаевич Засурский" — что скрывает эта книга о легендарном декане факультета журналистики МГУ Юлиана Погосова
Чай с мятой мощно прокачивает мозг, уверены ученые
Как жарить кабачки: один секрет для идеального результата, о котором вы не догадывались
Повернул, как велела стрелка — и попал под штраф: что не так с зелёным сигналом светофора
Повернул, как велела стрелка — и попал под штраф: что не так с зелёным сигналом светофора
Последние материалы
Этот продукт заменил курицу: рассказываем о полезных свойствах недооценённого источника белка
ЦБ предупредил о риске потери жилья при рассрочке от застройщика
Фитнес дома: как сэкономить время и деньги без потери качества тренировок.
За кулисами Формулы-1: эксклюзив от Киану Ривза
5 автомобилей, чьи характеристики намеренно ухудшили сами автоконцерны
Россия примет Новый банк развития в 2026 году: что известно
Лариса Гузеева и её новый образ: как это связано с её ролью в сериале?
Сериал Пролетая над гнездом кукушки: Вождь Бромден станет главным рассказчиком спустя 50 лет
Отпуск с сюрпризом: биолог рассказал, кого бояться в Чёрном море больше акул
Чехи выбрасывают, немцы едят: какие деликатесы из мяса упускают в Чехии
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.